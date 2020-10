Možno ste celý život dýchali zle. Koučing dýchania je trend, schvaľuje ho aj veda

Na dýchanie vplýva zlé ovzdušie aj tesné oblečenie.

30. sep 2020 o 11:49 Michaela Žureková

Nádych je jedna z prvých vecí, ktoré urobíme inštinktívne hneď po narodení. Robíme ju tak prirodzene, až zabúdame na to, že sa tento proces vôbec deje. Čo už by sa na ňom len dalo pokaziť a naučiť nové, veď to robíme celý život, poviete si.

Na premise, že práve v detstve a v mladosti sa naučíme dýchať nesprávne, a že ak sa naučíme dýchať funkčne, môže sa zlepšiť náš spánok, trávenie či psychika, stojí celé nové odvetvie koučingu. Mnohých ľudí môže prekvapiť, že existuje správny a nesprávny spôsob.

Takzvaný koučing dýchania pomáha ľuďom analyzovať dýchanie ako formu správania, ktorú si vyvinuli sami, a snaží sa napraviť prípadné chyby. V posledných rokoch oň najmä v západnom wellness svete rastie záujem.

Ústa, hruď a ramená nepomáhajú

Než sa pustíte do hľadania kouča, pripomeňte si praktickú, respektíve anatomickú stránku dýchania. Človeku umožňuje dýchať spolupráca pľúc, bránice a medzirebrových svalov. Keď sa nadychujete, pľúca sa rozťahujú, a keď vydychujete, sťahujú sa.

Bránica je tenký kupolovitý sval, ktorý tvorí priehradku medzi hrudnou a brušnou dutinou. Práve jej pohyb pomáha pľúcam rozťahovať sa a sťahovať. Medzirebrové svalstvo zase pomáha pri dýchaní rozťahovať a sťahovať hrudnú dutinu.

Zdravotnícky magazín Medical News Today pripomína, že normálne dýchanie je starostlivo riadený proces, ktorý nevyžaduje vedomé ovplyvňovanie. Podľa Americkej pľúcnej asociácie (ALA) sa však ľudia naozaj môžu naučiť, ako dýchať správne. ALA vysvetľuje, že dýchame buď nosom, alebo ústami.