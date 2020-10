Grófka z Brodzian zažila lásku ako z románu a v lese si nechala postaviť Babylon

Manželova rodina ju zavrhla.

29. sep 2020 o 12:39 Soňa Jánošová

V máji roku 1936 sa v dedine Brodzany na Hornej Nitre stala smutná nehoda. Desaťročný chlapec Jozef Gergeľa si pri páde zo stromu vážne poranil hlavu a na druhý deň nadránom v dôsledku zranenia zomrel.

Ešte v to ráno vošla do dedinského dvora trúchliacej rodiny grófka Natália Oldenburgová a matke zosnulého chlapca vyjadrila úprimnú sústrasť. Sama pochovala obe svoje deti, a tak sa vedela vžiť do pocitov trpiacej ženy.

Ani zďaleka to nebol ojedinelý prejav jej empatie a sociálneho cítenia. Vďaka nej mala malá obec nemocnicu, dievčenskú školu aj kultúrne vyžitie.

Na predposlednú majiteľku kaštieľa v Brodzanoch a na Hornej Nitre celkovo sa spomína aj po vyše osemdesiatich rokoch od jej smrti.

„Bola to veľmi vzdelaná, rozhľadená, citlivá a vnímavá žena, ktorá sa do posledných síl snažila zachovať svoj postoj aristokratky 19. storočia,“ opisuje jej osobnosť Alexandra Lukáčová - vedúca Slovanského múzea A. S. Puškina, ktoré v kaštieli sídli a spravuje ho Slovenská národná knižnica. Lukáčová sa zaoberá osudmi jednotlivých členov rodiny Friesenhofovcov a dodáva, že išlo o nevšedných, často výstredných ľudí. Natália nebola výnimkou.

Ruská šľachta na Ponitrí

V lese nad obcou si grófka Oldenburgová v roku 1911 dala postaviť neogotický letohrádok, kde trávila väčšinu času v spoločnosti umenia, psov a návštev.

Finančné problémy a meniaci sa svet vnímať nechcela, horúčkovito sa venovala maľbe a poézii. Dnešná podoba letohrádku, ktorý už počas grófkinho života miestni nazvali Babylon, je len smutným mementom zašlých čias. Obec ho predala súkromnému investorovi a do dnešného dňa chátra.

Grófka Natália Vogelová von Friesenhof, po vydaji Oldenburgová, sa narodila v roku 1854 vo Viedni, no už osem dní po narodení ju rodičia odviezli práve do kaštieľa v Brodzanoch.

Natáliin otec Viktor Gustav Vogel von Friesenhof pochádzal z viedenskej bankárskej rodiny a počas života zastával dôležité posty v diplomatických službách monarchie.

Počas svojho diplomatického pôsobenia v Rusku sa spoznal s Rudolfom Apponyim z Oponíc, ktorý ho pravdepodobne informoval o finančných problémoch pôvodných majiteľov. Friesenhofa - predstaviteľa mladej šľachty -predstava vlastného sídla lákala a kaštieľ vykúpil.