Orgazmus počas tehotenstva: Kedy je a kedy nie je bezpečný?

Problémom sú infekcie a falošné kontrakcie.

24. sep 2020 o 6:00 Soňa Jánošová

O tehotenstve sa vo všeobecnosti hovorí ako o najkrajšom období v živote ženy. Zároveň je však plné nejasných informácií a mýtov. Jedným z nich je, že orgazmus počas tehotenstva neprospieva, a môže vyvolať predčasný pôrod.

Sú situácie, kedy sa tehotným ženám neodporúčaamôžu vaginálne sťahy pri vyvrcholení spustiť pôrod?

Pri zdravom tehotenstve orgazmus prospieva

V prípade zdravých žien, ktoré prežívajú bezproblémové tehotenstvo, je sexuálne vyvrcholenie úplne bezpečné.

Potvrdila to napríklad štúdia publikovaná v časopise Archives of Gynecology and Obstetrics v roku 2014. Tá sledovala dve skupiny žien vo vysokom štádiu tehotenstva. Jedna skupina mala uspokojivý sex dvakrát do týždňa, druhá skupina sexuálne abstinovala.

Pokiaľ išlo o nástup pôrodu, vedci v oboch skupinách nezistili štatisticky významný rozdiel. To isté vyplýva z výsledkov metaanalýzy, ktorú vlani publikoval časopis Journal of Sexual Medicine.

Ukazuje sa skôr, že orgazmus samotný môže byť počas tehotenstva prospešný.