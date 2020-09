Slovenky prvýkrát štafetovo preplávali Lamanšský prieliv. Chystali sa na to roky

Slovenské plavkyne si splnili sen.

24. sep 2020 o 11:23 Michaela Žureková

Každá z nich mala obavu, aby to nebola práve ona, kto štafetové preplávanie kanálu La Manche pokazí.

Mohli by prísť nezvládnuteľné vlny, vyčerpanie alebo neovládateľná nevoľnosť, a bol by koniec. Striedať sa museli presne po hodine, ani o minútu menej, inak by štafeta nebola úspešná.

Článok pokračuje pod video reklamou

Teraz už je však jasné, že šesť Sloveniek, z ktorých väčšina sú štyridsiatničky, sa zapísali do histórie. Zuzane Vančovej, Zuzane Juskovej, Zuzane Szabóovej, Táni a Nine Chudým a Soni Rebrovej sa v utorok 22. septembra podarilo ako prvému ženskému štafetovému tímu zo Slovenska zdolať studený Lamanšský prieliv.

Necelých 40 kilometrov medzi európskym kontinentom a britskými ostrovmi sa im podarilo preplávať za 12 hodín a 40 minút, čím dokonca prekonali aj posledný mužský štafetový tím Slovákov o vyše dvadsať minút.

Vlny ich nepríjemne skúšali

Zostava šiestich akčných plavkýň je rozmanitá. Najmladšia Nina Chudá má 22 rokov, najstaršia Zuzana Vančová 57.

Väčšina z nich má s plávaním aj športové či profesionálne skúsenosti.