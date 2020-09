Podnikateľka o úspechu: Šéf musí vedieť zastúpiť každého zamestnanca

Simona Mištíková hovorí o vyhorení.

20. sep 2020 o 6:00 Martina Štérová

Simon& Mištíková pôsobí oblasti komunikácie už viac ako 15 rokov. Od roku 2012 vedie vlastnú PR agentúru. Svojich klientov učí ako na úspešný biznis cez komunikáciu a správnu stratégiu. Tento rok sa stala matkou, no nevedela si predstaviť, že by prestala pracovať. V čom vidí úspech žien podnikateliek?

Poďme na to zhurta – Čo by ste poradili ženám, ktoré chcú začať podnikať ako prvé?

Skúsiť to. Veď čo najhoršie sa môže stať? Že neuspejete? Aspoň nebudete celý život rozmýšľať nad tým, čo by bolo, keby... Nerobiť ústupky, lebo uprednostňujeme muža, rodinu, deti... Ono to aj tak časom niekde vybuble na povrch.

Už aj na Slovensku je mnoho podporných miest, inkubátorov, združení, ktoré sú tu pre začínajúcich podnikateľov a ich plány.

Popri vedení agentúry ste sa stali aj matkou. Zmenilo to nejakým spôsobom váš prístup k podnikaniu?

Určite len dám za pravdu už mnohým. Venujem sa viac strategickým úlohám pred urgentnými, všetko urobím radšej hneď, stala som sa veľmi rozhodnou a nekompromisnou. Viac vyhodnocujem, čo mi prináša biznis, čo mi spôsobuje radosť a čo nie.

Len šťastná mama má spokojné dieťa a zatiaľ mi to vychádza. Neprestala som pracovať a neviem si to ani predstaviť. Ja mám svoj svet, môj syn má ten svoj a okrem toho máme aj jeden spoločný. Áno, môžem si to dovoliť aj vďaka mojím rodičom, keďže viem, že je v najlepšej spoločnosti.

V oblasti komunikácie pôsobíte viac ako 15 rokov. Ako sa mení táto oblasť na Slovensku? Zmeny pravdepodobne prichádzajú rýchlo, najmä v online svete. Stíhate na tieto zmeny reagovať?

Aplikujem teóriu, že sa obklopujem len tými najlepšími ľuďmi s rovnakými hodnotami. Vďaka nim máme ako agentúra odvahu sa stále pozerať o pár krokov dopredu.

Komunikácia je a bude o ľuďoch. Vždy podrobne analyzujeme cieľové skupiny, miesta, kde sa nachádzajú – či je to môj zamestnanec, obchodný partner, dodávateľ alebo bežný človek na sociálnej sieti či v predajni. Každý z nich reaguje inak a hovorí „iným jazykom“ a na to sme tu práve my, ktorí sprostredkujeme vzájomné pochopenie medzi značkou a spotrebiteľom.

Klientom radíte ako si nastaviť firemnú komunikačnú stratégiu. Aká je základná rada, ktorú im dávate?

Začať. Mnoho ľudí zdokonaľuje dokonalé a nikdy sa neposunie. Mať jasne zadefinované ciele, hodnoty, víziu firmy a poznať cieľovú skupinu. Aplikovať vhodné nástroje a poriadne si vyhodnocovať úspešnosť.