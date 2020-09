Medzi nami: Neveru by sme mali menej súdiť. Veľa párov je ukážkových len navonok

Máme problém si priznať, že túžime aj po iných ľuďoch.

15. sep 2020 o 7:59 Michaela Žureková

Nepriznávame ju, netolerujeme ju a možnože jej ani celkom nerozumieme, no pritom je omnoho častejšia, než by sme pripustili. Nevera. Má desiatky foriem a moderný svet ju spravil oveľa prístupnejšou. Nikdy vraj nebolo ľahšie byť neverný a zároveň nikdy nebolo také ľahké na neveru prísť.

Epizóda o tejto citlivej a spoločensky tabuizovanej téme uzatvára druhú sériu podcastu Medzi nami. Michaela Žureková sa v nej rozpráva s dokumentaristkou Dianou Fabiánovou, ktorá o nevere už niekoľko rokov natáča dokumentárny film a zisťuje, či sú aj ľudia na Slovensku neverní, prečo neveru páchajú a aké to má pre nich dôsledky.

"S neverou je stále spojená stigma. Podvedení ľudia sa cítia menejcenní alebo majú pocit, že druhí ľudia sa na nich budú pozerať tak, že neboli pre svojho partnera dosť. Aj tí, ktorí neveru páchali, sú považovaní za tých zlých. V spoločnosti máme tendenciu škatuľkovať, no nie je na prvý pohľad jednoduché povedať, kto je zlý a kto dobrý," hovorí Fabiánová.

V rozhovore načrtáva aj možnosti, ako riešiť, ak v partnerstve nefunguje sexualita, a jedna strana po nej túži, zatiaľ čo druhá nie.

"Chápem, že pre mnohých je nepredstaviteľné teraz partnerovi povedať - tak si to vyrieš inak, ale buď aspoň s nami ako s rodinou, alebo - ja to potrebujem, tak si to poriešim po svojej linke. No komunikácia často ani neprebehne, a potom sú z toho nevery, partner sa cíti zradený a dochádza k rozchodom," hovorí Fabiánová, podľa ktorej je nevera previerka vzťahu.

Aj počas nakrúcania totiž pochopila, že niektoré partnerstvá, ktoré ešte nie sú celkom "mŕtve" a je v nich láska, dokáže nevera posilniť. Viac si vypočujete v podcaste.

Podcast Medzi nami sa zameriava na ženské a lifestylové témy a je rozdelený na série. V aktuálnej sérii s názvom Citlivé miesta sa venujeme témam, ktoré sú chúlostivé, v spoločnosti tabuizované a bojíme sa o nich hovoriť.

