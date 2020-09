Zmena kariéry môže prospieť, treba ju však najprv dobre zvážiť

Sedem tipov pre úspešnú zmenu kariéry.

14. sep 2020 o 13:56 Michaela Žureková

Dlhodobá nespokojnosť, vyhorenie, nové ambície či dokonca nadbytočnosť v práci - k túžbe alebo potrebe zmeniť zamestnanie vedú rôzne dôvody. Tento rok sa k dôvodom pridalo aj dianie v súvislosti s pandémiou.

Ak ste odhodlaní vykročiť novým smerom, prípadne riešite dilemu, či by bola zmena práce správnym rozhodnutím,mali by ste vziať do úvahy niektoré konkrétne faktory a zodpovedať si niekoľko špecifických otázok.

Vyhodnoťte svoju súčasnú situáciu, hľadajte nové možnosti, rozhodnite sa, či chcete úplnú zmenu profesie a hľadajte niečo, čo uspokojí vaše potreby. Zmena je síce náročná, pomáha však osobnostnému aj profesionálnemu rastu.

1. Pomenujte súčasný stav

Než sa bezhlavo pustíte do písania výpovede, dôležité je pochopiť, čo presne vám na súčasnej práci prekáža, prečo ste nespokojní a prečo túžite po zmene.

Mali by ste sa vybrať úplne novým smerom alebo robiť to isté, len pre iného zamestnávateľa?

Odpovedzte si na otázky: Ktoré aspekty svojej súčasnej práce máte radi a ktoré nie? Ktoré situácie sa stále opakujú a chceli by ste, aby sa zmenili?

Súvisí vaša nespokojnosť s náplňou práce, s firmou, pre ktorú pracujete, s podmienkami, ktoré musíte spĺňať, s dochádzaním do práce, s platom alebo s ľuďmi, ktorí sú okolo vás?

Ak máte v týchto otázkach jasno, odpovede vás usmernia v tom, čo presne hľadáte.

2. Vyhodnoťte svoje silné stránky

Ešte než sa rozhodnete odísť, môžete sa dobre pripraviť na to, čo príde potom. Zamyslite sa nad svojimi predošlými pracovnými úspechmi a identifikujte, v čom ste vynikli a čo vás bavilo. Môžete si to doplniť aj do životopisu.

Aké sú vaše silné stránky, s ktorými by ste chceli pracovať ďalej? Aké sú vaše skúsenosti? Potrebujete si vymyslieť stratégiu, ako sa čo najlepšie "predať" u potenciálnych nových zamestnávateľov.