Ako vyliečiť lekársku aroganciu?

Ľudia sú neraz vydaní napospas lekárskemu egu.

10. sep 2020 o 6:00 Michaela Žureková

Článok pokračuje pod video reklamou

To vám tak idem na preventívku k svojmu gynekológovi, jeden, druhý aj tretí rok po sebe, veď je to dôležité a aj poisťovňa to človeku svedomito pripomína. Len tie poplatky uňho sa mi prvý, druhý ani tretí rok po sebe akosi nezdajú.

Overujem v poisťovni, overujem u zriaďovateľa na úrovni samosprávneho kraja a hľa – dojem neklame, pán doktor si dáva za výkon platiť dvojmo, napokon to v konfrontácii so mnou aj prizná a na dôvažok mi ukáže dvere – ak sa vám nepáči, nájdite si iného.

Mantra o slovenskom zdravotníctve na hroznej úrovni je už nadmieru zľudovená, no často ju jedným dychom dopĺňa obrana „ale-veď-tu-máme-aj-špičkových-odborníkov“.