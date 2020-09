Vedie Mladých za klímu: Klimatickú krízu vnímame citlivo, vieme, čo môžeme stratiť

Ekológiu približuje mladým ľuďom.

8. sep 2020 o 16:15 Michaela Žureková

Keď Greta Thunbergová pred rokom otvárala mládežnícky klimatický summit v New Yorku, povedala: "My mladí sme nezastaviteľní." Cítite rozdiely v tom, ako mladá generácia pristupuje ku klimatickej kríze v porovnaní napríklad so svojimi rodičmi?

Absolútne. Vnímam, že mladí ľudia ten problém konečne začali brať vážne. Začala som si to uvedomovať asi pri prvom štrajku Fridays for Future v zahraničí a potom aj tu. Keďže som bola aj pri zrode slovenských štrajkov, milo ma prekvapilo, ako na tom mladým záleží. Akoby sa narodili uvedomelejší a viac si spájajú súvislosti než naši rodičia alebo starí rodičia.

Nie je to tým, že sa cítia aj viac ohrození, keďže budú žiť dlhšie?

Marta Fandlová (24) Je koordinátorkou projektu a iniciatívy Mladí za klímu, ktorý na instagrame sleduje takmer 13-tisíc používateľov a ktorý sa snaží mladých ľudí vzdelávať o ekológii a témach súvisiacich s klimatickou zmenou. Patrí pod občianske združenie Mladí, o. z. Je študentkou žurnalistiky v Bratislave.

Môže byť. Rovnako si uvedomujem, že oni nezažili prerod čias ako naši rodičia, ktorí poznajú aj socializmus.

Súčasnosť teda naša generácia nemá s čím porovnať a inak ju chápe. Pre ňu je napríklad príroda dôležitejšia.

Vnímam to cez mojich rodičov, že po roku 1989 z bodu, keď mali niektoré veci na prídel, zrazu dospeli do bodu, že chceli toho viac a začali hromadiť. Je to normálna reakcia, ale tým, že my sme sa narodili do toho, že všetko máme, vnímame to asi citlivejšie, lebo vieme, čo môžeme stratiť.

Na instagrame ste založili projekt Mladí za klímu, ktorý je súčasťou občianskeho združenia Mladí. Už teraz máte tisíce sledovateľov. Čo tomu predchádzalo?

Tej téme sa venujem minimálne päť rokov. Bola som na Novom Zélande, kde som sa v lete učila angličtinu a environmentálnu výchovu. Tam som si prvýkrát všimla, že sú ako krajina úplne inde, čo sa prírody týka. Berú prirodzene, že sa o ňu starajú.

Pred časom ma oslovil Marek Mach z Mladí proti fašizmu, ktorý si uvedomil, že má silu aj zodpovednosť, a nie je to len fašizmus, čo mladých ľudí zaujíma.

Raz bol hosťom v mojom podcaste, ktorý som robila na vysokej škole, tak ma do projektu zatiahol a dlhšie sme sa o ňom rozprávali.

Občianske združenie Mladí vďaka reakciám mnohých mladých ľudí pochopilo, že je to veľmi dôležitá téma, a tak ma v lete oslovili, či by som chcela tento profil spravovať.

Myslela som si, že ako projekt oslovíme najmä mladých ľudí na základných školách, ale vnímam, že nás sledujú skôr ľudia vo veku 18 plus, ktorí cítia zodpovednosť k našej krajine a už môžu aj voliť.

Za dva mesiace ste veľmi narástli.

Blížime sa k trinástim tisícom sledovateľov. Keďže sa v týchto komunitách hýbem, poznám sa s mnohými ľuďmi a vytvorila som si vzťahy. Mnohí boli nadšení, že je tu niečo nové a sami od seba sa pripájali, privolali tam ľudí.

Pripisujete to aj tomu, že pre mladých ľudí je príťažlivé dozvedieť sa nové informácie rýchlo, jednoducho, súhrnne a hutne? O téme klímy informujete spolu s fotografiami a odkazmi na zdroj, avšak bez zdĺhavých analýz a vysvetľovania.

Áno, asi je to cesta, ktorá tú tému predá. Vedci a odborníci, ktorých si absolútne vážim, už o tom tridsať rokov toľko rozprávali, a nevedeli to predať. Ja som rada, že sa mi to tou jednoduchou formou darí. Naozaj sa snažím odporúčať, aby si ľudia článok, na ktorý odkazujem, aj prečítali, vzbudiť v nich záujem, ale uvedomujem si, že presne táto jednoduchosť je pre nich zaujímavá.

Nie je to príliš povrchné?