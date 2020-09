Medzi nami: Plodnosť sa dá liečiť aj malými zmenami

O zníženej plodnosti s gynekológom aj s párom, ktorému pomohol.

8. sep 2020

Neplodnosť je diagnóza, ktorá ovplyvňuje každú sféru života človeka – fyzickú, emocionálnu, sexuálnu či finančnú. Pocity bezmocnosti, straty či zlyhania sú skúškou sily osobnosti, vôle, ale najmä vzťahu.

Aj keď diagnóza vyznieva ako čosi konečné, niečo, s čím už pár nedokáže nič urobiť, nemusí to byť tak. Niekedy stačí si len včas uvedomiť problém či definovať jeho podstatu, ktorá môže byť spočiatku veľmi banálnou a jednoducho riešiteľnou záležitosťou.

Podľa Petra Harbuláka, odborníka na gynekológiu a asistovanú reprodukciu, je však dôležité nenechávať problém príliš dlho vyzrievať a začať sa venovať svojmu reprodukčnému zdraviu ešte predtým ako reálne začneme premýšľať s partnerom nad spoločným potomkom.

„Pri neplodnosti nejde tak o diagnózu, ako o riešenie tohto problému. Neplodnosť má rôzne formy zo strany partnera, partnerky. Čoraz častejšie sa stretávame s kombinovanou neplodnosťou u oboch partnerov. Vhodnejší je pojem subfertilný pár. Šanca na oplodnenie je znížená, no stále možná,“ hovorí odborník.

„Inak sa konzultuje 25-ročná klientka so zdravotnými problémami, inak 38-ročná klientka. Dôležitú rolu zohráva aj mužský faktor, no veľmi podstatný je vek ženy. Rok snaženia sa u 38-ročnej ženy považujem za stratený rok,“ dodáva.

Domnienka, že ide o zdravotný problém ženy, je však mylná. Problémy, ktoré vedú k sťaženému počatiu dieťaťa, prežívajú v rovnakej miere ženy, muži a obaja v páre zároveň.

Tak či onak, neplodnosť je problémom páru, nie jednotlivca, no spoločne sa veľmi často dokáže dopracovať k šťastnému koncu. Podobne to bolo aj v prípade Tibora a Denisy Solárovcov, u ktorých komplikáciu pri počatí dieťaťa predstavovali Tiborove zdravotné problémy. Lekári ho označili za neplodného, pravdepodobnosť počatia považovali za zázrak. Roky žili spoločne s Denisou a o dieťati nehovorili.

„Vedel som, že mám problém so spermiami. Lekári hovorili, že som rarita, vraj som nemal schopnú ani jednu spermiu. Na začiatku ma to zlomilo. Ponúkli nám možnosť využiť darcovstvo, ale ani jeden z nás to nechcel,“ zveril sa Tibor. „Mať deti nebol náš cieľ, náš vzťah tento problém neovplyvnil. Chceli sme byť spolu, žili sme svoj život,“ spokojne doplnila Denisa.

Po zlých správach na jednej z kliník asistovanej reprodukcie sa o tejto téme Solárovci nebavili vyše roka. Okolnosti ich však priviedli k myšlienke skúsiť to znova. Navštívili iné zariadenie a odborníci boli optimistickejší. Dôležitú úlohu tu zohrávala zanietenosť páru aj personálu a tiež technické vybavenie. Technológie sa zlepšujú aj v tejto oblasti medicíny a môžu zvýšiť pravdepodobnosť páru počať dieťa tak, ako sa to podarilo Solárovcom.

Podcast Medzi nami sa zameriava na ženské a lifestylové témy a je rozdelený na série. V aktuálnej sérii s názvom Citlivé miesta sa venujeme témam, ktoré sú chúlostivé, v spoločnosti tabuizované a bojíme sa o nich hovoriť.

