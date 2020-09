Medzi nami: Endometriózou trpí každá desiata žena, mnohé o tom ani nevedia

Čo hovorí lekár a žena s endometriózou?

1. sep 2020 o 8:34 Michaela Žureková

Vypočujte si podcast

Možno je to choroba, o ktorej ste nikdy nepočuli, no podľa Britskej národnej zdravotníckej služby patrí medzi dvadsať najbolestivejších ochorení, ktoré existujú. Reč je o endometrióze.

Odhaduje sa, že ňou môže trpieť každá desiata žena na svete, je teda možné, že aj vy nejakú s týmto ochorením poznáte, len o tom nemusíte vedieť, pretože je to choroba často neviditeľná a málo známa.

Svoju diagnózu niekedy nepoznajú ani samotné ženy. Pritom pri nej obvykle trpia nevysvetliteľnými menštruačnými alebo panvovými bolesťami, nepravidelným krvácaním či dokonca neschopnosťou otehotnieť.

V aktuálnej epizóde Medzi nami sa Michaela Žureková rozpráva o endometrióze s ilustrátorkou Luciou Žatkuliakovou, ktorá má toto ochorenie od 12-tich rokov, a s gynekológom a pôrodníkom Mikulášom Redechom, ktorý približuje jej liečbu.

"Endometrióza je veľmi bežný problém, ktorý sa dá zvládnuť antikoncepciou a aj ak je dôvod na chirurgickú liečbu, tá sa tiež dá bez problémov zvládnuť na ktoromkoľvek gynekologickom oddelení hocikde na Slovensku. Horšie je to so závažnými prípadmi, ako sú opakované návraty endometriózy, ťažká symptomatika či jej veľmi skorý nástup," vysvetľuje v podcaste Redecha.

Hovorí, že lekári primárne pristupujú k farmakologickej liečbe, prípadne k hormonálnej antikoncepcii, pri vážnejších prípadoch volia operačnú liečbu, ale aj možnosť dočasného umelého navodenia menopauzy.

Žatkuliaková v epizóde zdôrazňuje, že hoci pri tejto diagnóze nejde o život, je potrebný empatický prístup lekárov.

"Asi som nemala veľmi šťastie na lekárov, nereagovali veľmi empaticky. Stalo sa mi, že som sa rozplakala u gynekologičky, ktorá mi vynadala, prečo jej tam plačem, veď to nie je rakovina. A mám skúsenosť aj s lekárom, u ktorého som bola na vyšetrení, a ten mi povedal, že to tam mám všade rozrastené a jediná šanca, ktorú mám, je dobre sa vydať a mať dieťa. To ma rozhodilo, keďže deti mať nechcem. Prišlo mi šialené mať dieťa kvôli tomu, aby mi to zlepšilo zdravotný stav," hovorí ilustrátorka.

Podcast Medzi nami sa zameriava na ženské a lifestylové témy a je rozdelený na série. V aktuálnej sérii s názvom Citlivé miesta sa venujeme témam, ktoré sú chúlostivé, v spoločnosti tabuizované a bojíme sa o nich hovoriť.

