Speváčka Katy Perry porodila svoje prvé dieťa, s Orlandom Bloomom majú dcéru

Dieťa má meno ako speváčkina pieseň.

27. aug 2020 o 8:50 Michaela Žureková

Popová hviezda Katy Perry a jej snúbenec, herec Orlando Bloom, sa v stredu stali rodičmi. Speváčka porodila dcéru, ktorej rodičia dali meno Daisy Dove Bloom. Daisies (sedmokrásky) je aj názov singla, ktorý speváčka nedávno vydala.

Pre Perryovú ide o prvé dieťa, Bloom má okrem toho aj 9-ročného syna z predošlého vzťahu.

Dvojica informáciu zverejnila prostredníctvom instagramového konta UNICEF. V organizácii obidvaja fungujú ako vyslanci dobrej vôle.

Pomoc pre UNICEF

"Vznášame sa láskou a úžasom z bezpečného a zdravého príchodu na svet našej dcéry," uviedol pár vo zverejnenom stanovisku.

"No vieme, že sme tí šťastní, a nie každý môže mať takú pokojnú pôrodnú skúsenosť, akú sme mali my. Komunity po celom svete stále zažívajú nedostatok zdravotníckych pracovníkov a každých jedenásť sekúnd zomrie tehotná žena alebo jej dieťa, zväčša pri prípadoch, ktorým sa dalo zabrániť," zdôraznili.

Perryová a Bloom upozornili aj na to, že pre COVID-19 sú mnohé životy novorodencov ešte viac v ohrození, pretože im chýba prístup k vode, mydlu, vakcínam a liekom.

"Ako rodičom novorodenca nám to láme srdcia a cítime teraz o to viac so všetkými rodičmi, ktorí s týmito problémami zápasia," uviedli snúbenci.

Aby oslávili príchod svojej dcéry na svet, rozhodli sa založiť špeciálnu UNICEF zbierku v jej mene. Vyzbierané peniaze majú pomôcť podporiť organizáciu, aby mohla pomáhať tehotným ženám.

Chce byť zábavná aj prísna matka

Perryová a Bloom sa zasnúbili vo februári 2019 po rokoch prerušovaného vzťahu.

V marci tohto roka zverejnili informácie o speváčkinom tehotenstve prostredníctvom jej videoklipu k piesni Never Worn White. Krátko nato speváčka oznámila, že čaká dievčatko.

"Hovorí sa, že keď stretnete svoju manželku, alebo svoju spriaznenú dušu či partnera, akokoľvek to nazvete, myslíte si o nich, že sú dokonalí, ale to rýchlo pominie, však? No keď stretnete svoju dcéru, to je ten moment, keď ste stretli lásku svojho života," povedala Perryová pár dní pred pôrodom moderátorovi Justinovi Sylvesterovi v epizóde Daily Pop portálu E! online.

Podľa jej slov už dokonca aj vie, akou bude mamou - zábavnou, prísnou, no spravodlivou. "Áno, mám rada, keď veci fungujú a rada vytvorím pokojnú atmosféru. Aby sa to dalo, je potrebný matriarchát," vysvetlila.