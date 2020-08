Kuchynský školákovi stačiť nebude. Ako vybrať správny písací stôl?

Odborníčka radí.

27. aug 2020 o 5:24 Diana Schniererová

Začiatok školy sprevádzajú vyššie výdavky aj dilemy, ako si správne vybrať od tašky cez perá až po nábytok. Prinášame niekoľko rád, ako sa zorientovať pri správnej voľbe písacie stolíka pre budúceho školáka alebo školáčku.

Umiestnenie

Úvahy o kúpe písacieho stola pre budúceho žiaka by sa mali odvíjať od jeho umiestnenia. Stôl nemusí byť výlučne pod oknom, mal by však byť v dosahu priameho slnečného svetla.

„Určite by nemalo dieťa sedieť chrbtom k oknu, pretože si bude tieniť,“ upozorňuje interiérová architektka Lucia Dalošová Vondrášková.

Výška

Optimálna výška stola pre prváka je okolo 50 cm, v závislosti od výšky budúceho majiteľa.

Na trhu sú však aj „rastúce“ písacie stoly, teda také, ktorých výška sa dá upravovať podľa toho, ako školák rastie, až do výšky klasického písacieho stola. Tá je 70 až 80 cm.

„Správna výška stola je taká, že dieťa, ktoré za ním sedí, si dokáže položiť chodidlá na podlahu a súčasne má kolená v pravom uhle. Keď sa lakťami oprie o pracovnú dosku, ruky tiež zvierajú 90-stupňový uhol,“ pripomína interiérová dizajnérka.

Ak je stôl vyšší, dá sa kompenzovať nastaviteľnou stoličkou. „A pod nohy dať podnožku, aby nohy voľne neviseli.“

Veľkosť pracovnej dosky

Minimálna veľkosť pracovnej dosky by mala byť 60x120, prípadne 50x110 cm. Už pri kúpe prvého písacieho stola berte do úvahy, že každé dieťa v rodine by malo mať v ideálnom prípade svoj vlastný.

Na stole by malo byť dosť miesta na odloženie písacích potrieb a učebníc, dôležité je vyčleniť priestor aj na prídavné osvetlenie, prípadne na počítač. „Stolnú lampu umiestňujeme podľa toho, či máme ľaváka alebo praváka. Pravákovi na ľavú stranu stola a naopak,“ spresnila architektka.

Veľkým pomocníkom rodičov sú rastúce stoly so sklápacou doskou. „Je to skvelá voľba hlavne pre deti, ktoré majú vzťah k výtvarnému umeniu, prípadne k technickému kresleniu, ale aj pre ostatných,“ hovorí architektka. Pre optimálne písanie je vhodný sklon stola cca 10 stupňov, pre čítanie a učenie 25 - 30 stupňov a pre maľovanie zhruba 45 stupňov.

Odporúča tiež, aby mal písací stôl zaoblené rohy a hladký povrch. Odraz z lesklého povrchu namáha zrak.

Na stole by malo byť dosť miesta na odloženie písacích potrieb a učebníc, ale aj na počítač. (zdroj: STOCK ADOBE)

Ako umiestniť počítač

Ak bude súčasťou pracovného stola monitor, treba tomu prispôsobiť hĺbku pracovnej dosky.

„Monitor by mal byť vzdialený od očí zhruba 50 - 60 cm, mal by byť umiestnený približne v úrovni očí,“ vysvetľuje Lucia Dalošová Vondrášková.

Ak teda zadovážite žiakovi stolový počítač, hĺbka stola by mala byť cca 70 a viac cm. Centimetre sa dajú ušetriť na vysúvacej podložke na klávesnicu a myš.

„V prípade notebooku je to jednoduchšie, ale odporúčam vyťahovaciu zásuvku, kde sa jednoducho odloží a nerozptyľuje,“ dodáva odborníčka.

Kuchynský stôl ako písací?

Ak chcete urobiť všetko správne, vynechajte z úvah o písaní domácich úloh kuchynský stôl. Ten je jednak určený na iné účely, obyčajne nemá správnu výšku ani primerané osvetlenie.

Navyše asi len ťažko dosiahnete, aby si na ňom žiak vytvoril odkladací priestor na všetko, čo potrebuje na písanie či tvorenie.

Ako vybrať správnu stoličku

Interiérová architektka odporúča pre malých žiakov točiacu stoličku. Ak však máte príliš živé dieťa, na začiatku mu asi lepšiu službu urobí stabilná stolička.

Ceny stolov a stoličiek Najjednoduchšie písacie stolíky kúpite v predajniach s nábytkom už od 50 eur, otázne je, či budú mať dostatočne veľkú pracovnú dosku. Na stôl s nastaviteľnou výškou budete musieť pár desiatok eur pridať. Ceny stoličiek sa začínajú zhruba na 20 eurách.

„Ideálna je stabilná päťramenná stolička na kolieskach, polohovateľná a výškovo nastaviteľná. Vhodná je čalúnená, “ odporúča Lucia Dalošová Vondrášková.

Správne sedenie je také, pri ktorom sú chodidlá voľne položené na zemi a kolená v pravom uhle.

Sedák by mal siahať do dvoch tretín stehien, operadlo by malo byť pod lopatkami, stolička by mala mať opierku na ruky.

Rozdiel medzi sedacou plochou dieťaťa a výškou stola by mal byť v rozmedzí 22 až 29 cm. „Ak treba stoličku nastaviť vyššie - kvôli vyššiemu stolu - určite treba prikúpiť podnožku pod nohy,“ uzatvára Dalošová Vondrášková.