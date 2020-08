Zorientujte sa v obuvi pre deti: Aké prezuvky sa odporúčajú do školy?

Nesprávna obuv môže viesť ku skolióze.

27. aug 2020 o 0:09 Michaela Žureková

Tenisky a gumené šľapky ako prezuvky do školy neschvaľujú hygienici ani ortopédi. „Pri výbere prezuviek do školy dajte prednosť takým, ktoré sú vyrobené z prírodných materiálov, napríklad z usní a textilu,“ radí Jana Hamade z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

Prezuvky do školy by mali byť mäkké, priedušné, nemali by dráždiť kožu. Mali by absorbovať vlhkosť a mali by sa prispôsobiť tvaru chodidla.

Odborníčka tiež upozorňuje, že iný typ obuvi sa hodí do interiéru, iný na športovanie. Tenisky ako prezuvky teda Jana Hamade školákom neodporúča.

Vhodné nie sú ani topánky z koženky alebo plastu, ako napríklad obľúbené gumené topánky k vode. Takáto obuv sa neprispôsobí chodidlu, je tvrdá a nepriedušná. A keďže neodvádza vlhkosť, môže viesť k plesňovému ochoreniu na nohách.

Lacno či draho, potrebný je priestor pre prsty

Najmenšie deti by mali mať podľa Hamadeovej do školy na prezúvanie nízku členkovú obuv na šnurovanie alebo na suchý zips.

„Pre správny rast kostí je veľmi dôležité, aby malo dieťa v obuvi dostatok miesta pre prsty,“ spresnila Hamadeová s tým, že nesprávna obuv môže viesť aj ku skolióze. Aj preto treba deťom prezuvky z času na čas počas školského roka skontrolovať.

Pri teniskách na telesnú výchovu spravidla školy vyžadujú obuv so svetlou podrážkou.

Prezuvky a športová obuv na telesnú výchovu sa dá vybaviť „nízkonákladovo“. Reťazec so športovými potrebami ponúka pre najmenších tenisky už od 8 eur.

Značkové športové topánky kúpite zhruba za 30 eur. Obuv, ktorá sa dá použiť ako prezuvky, sa dá kúpiť aj za 10 eur, špecializované obchody ponúkajú prezuvky aj za 30 a viac eur.

Prednosť by mali dostať prírodné materiály. (zdroj: STOCK ADOBE)

Ako sa zorientovať v obuvi pre deti podľa ÚVZ SR: