Chcete návrat starých dobrých čias? Premyslite si, či máte všetky fakty

Spomienkový optimizmus je pasca.

27. aug 2020 o 6:00 Soňa Jánošová

„Ak si pamätáte toto, prežili ste detstvo v osemdesiatych rokoch,“ uvádza nejeden mém pravidelne sa objavujúci na sociálnych sieťach. Obrázková koláž, na ktorej sú socialistické vychytávky, ako plastová oranžová tatrovka, kultová digitálna hra, v ktorej vlk do košíčka chytá vajíčka, žuvačky Pedro a zmrzlina Polárka.

Či chcete alebo nie, pousmejete sa, pretože tieto veci ste buď mali, chceli mať alebo ste o ne zvádzali kruté zákopové vojny so súrodencami.

Z nekonečných vôd sociálnych sietí často vyplávajú nostalgické povzdychnutia nad tým, aké skvelé detstvo sme mali.

Pili sme vodu z vodovodu, už päťroční sme mohli zbehnúť po maslo do najbližšej Jednoty, domov sme chodili, až keď sa zažínali lampy, ovocie nebolo striekané.

Všetko bolo akési slnečnejšie, zdravšie a voľnejšie a dalo nám lepšiu výbavu do života ako dnešným deťom.

Všetko je to pekné, no nie je to pravda. Aspoň nie nevyhnutne.