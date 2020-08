Materstvo sa odkladá, čo koho do toho

Nehovorte ženám, že ich materstvo prišlo neskoro.

20. aug 2020 o 6:00 Michaela Žureková

Keby sa ma bol niekto v osemnástke spýtal na to, kedy chcem mať deti, neurčito by som pokrčila plecami.

V dvadsiatke už som si vravela, že dva-tri roky po vysokej by to mohlo byť fajn, vzťah by aj bol, vek tiež akurát, titul aspoň trochu využitý a snáď už aj nejaké to zabezpečenie bude. Osud to však v tom čase zariadil inak, zrazu nebolo s kým.

Keby som mala spočítať, koľkokrát som počula ponosy na to, že ženy odkladajú materstvo pre kariéru, a že potom majú samé problémy, lebo rodia neskoro, asi by som sa nedopočítala.

Na tom, či a kedy majú deti, sa pritom ani zďaleka nepodpisujú len kariéra a ambície. Preto rovnako nevhodné, ako pýtať sa žien, kedy už to príde, je vyčítať im, že to prišlo neskoro.