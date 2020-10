Odborníčka na predčasne narodené deti: Matky vedia pomôcť, problém sú zdravotníci

Charpak vytvárala postupy pre WHO.

Keď sa dieťa narodí predčasne, hrozia mu viaceré zdravotné problémy od nevyvinutých pľúc a mozgu až po život ohrozujúce problémy s črevami.

Kolumbijská pediatrička a vedkyňa NATHALIE CHARPAK, ktorá sa už takmer 30 rokov venuje výskumu materskej starostlivosti klokankovaním, hovorí, že kontakt koža na kožu zahrnutý v tejto starostlivosti je kľúčovým aspektom.

"Rodičom vysvetľujeme, že chceme, aby klokankovali, čo najdlhšie je to možné. Ak matke poviete, že jej dieťa bude mať menej zdravotných následkov, zostane s ním aj 24 hodín, hoci by mala sedieť na zemi," tvrdí.

Nie všetky nemocnice podporujú pri predčasne narodených deťoch včasný kontakt koža na kožu. Ako sa neonatológovia snažia dieťaťu v inkubátore vykompenzovať neprítomnosť matky?

Robia veci v štýle - zoberme od nej niečo s jej vôňou a dajme to dieťaťu do inkubátora. Dajme doň tikajúce hodiny, aby simulovali tlkot jej srdca. To všetko preto, lebo samotnú matku nechcú. Lenže to skrátka nerobia dobre. Ak dieťa necháte v inkubátore so svetlom a zvukmi, zakaždým, keď mu budete brať krv, meniť plienku, hýbať ním a robiť všetky bolestivé procedúry, samo bez matky bude v toxickom strese.

Čo sa deje naopak matkám, ktoré sú odlúčené od svojich predčasne narodených detí?

Sú traumatizované, môžu mať popôrodnú depresiu, cítia sa menej kompetentné a netvorí sa im mlieko, pretože ich k tomu nič nepodnecuje. Sú ľudia, ktorí toto všetko pochopili, napríklad vo Švédsku, v Dánsku a iných severských krajinách. Matku nechajú na novorodeneckom oddelení od začiatku.

Nórske a švédske výskumné tímy teraz robia štúdiu, v ktorej chcú potvrdiť, že dieťa možno stabilizovať už od narodenia pomocou klokankovania. Zvyčajne sa totiž robí, až keď je stabilizované.

V týchto krajinách na matku položia už 500-gramové dieťa - na nej ho odpájajú od dýchacích prístrojov, berú mu krv aj robia ultrazvukové vyšetrenia. A prečo? Pretože sa chcú vyhnúť následkom.

Ich deti pritom nie sú špeciálne, sú rovnaké ako deti u vás na Slovensku.

Aké sú dôsledky pre deti a matky, ak nie sú od narodenia v kontakte koža na kožu?

Samozrejme, deti, ktoré v ňom nie sú, pravdepodobne prežijú. Nevytvorí sa však také silné puto medzi dieťaťom a matkou, pretože nie je ľahké si ho vytvoriť, keď ste oddelení. Preto nebude rovnaké ani dojčenie.

Nathalie Charpak je pediatrička a vedecká koordinátorka programu materskej starostlivosti klokankovaním z univerzitnej nemocnice v Bogote v Kolumbii, kde táto metóda vznikla ešte v 80. rokoch. Výskumu klokankovania sa venuje takmer 30 rokov, založila Kangaroo Foundation, ktorá zabezpečuje výskum a tréning ohľadom klokankovania a ako oceňovaná odborníčka k nemu v roku 2003 spoluvytvárala aj postupy pre WHO.

Matky oddelené od detí majú častejšie popôrodnú depresiu. Dieťa zase dlhšie zostane v nemocnici, kde je vyššie riziko infekcií. Ak sa nedojčí, môže sa uňho vyvinúť závažné ochorenie nekrotizujúca enterokolitída (opuch a zápal v čreve, pozn. red.).

Umožniť kontakt koža na kožu stojí vo všeobecnosti menej.

Ako to funguje v kolumbijských nemocniciach?

Na klokankovanie sme veľmi citliví, keďže práve tu vzniklo. Od ministerstva zdravotníctva máme smernice a máme 53 ambulantných programov starostlivosti klokankovaním.

Robíme ho na novorodeneckých oddeleniach tak skoro, ako je to možné. Matky učíme, ako si dať dieťa do správnej polohy. Musia do nemocnice prísť aspoň na dvanásť hodín, aby sa všetko naučili.

Potom idú v polohe koža na kožu s dieťaťom domov. Nečakáme, kým si udrží teplotu samo, pretože rátame s tým, že mu ju pomáha regulovať kontakt koža na kožu. Ak ho nemôže poskytnúť žena samotná, pomáha jej manžel, matka alebo svokra. Potom sa s dieťaťom ide do ambulantného programu klokankovania.

Ako funguje tento program?

Ako špeciálne centralizované oddelenie. Len v Bogote ich máme pätnásť. Až 98 percent predčasne narodených detí a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou má k tomuto programu prístup, lebo aj zdravotné poisťovne pochopili, že je to lacnejšie.

Dieťa prepustíme do programu klokankovania, kam zo začiatku chodí každý deň, až kým sa rodičia necítia celkom kompetentní. No vždy môžu zavolať, ak by nastal nejaký problém.

Čo sa zmenilo počas pandémie nového koronavírusu?