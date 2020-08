Kedy treba na zasklenie balkóna stavebné povolenie? (rozhovor)

Mária Halašková odpovedá, aké pravidlá platia pri zasklení balkóna.

Aké pravidlá platia pri zasklení balkóna? Kedy stačí ohlásenie a kedy potrebujete stavebné povolenie? Vysvetľuje MÁRIA HALAŠKOVÁ, hovorkyňa Miestneho úradu Bratislava-Petržalka.

Kedy stačí plánované zasklenie balkóna alebo lodžie len ohlásiť stavebnému úradu?

Zasklievanie balkóna na ohlásenie je postačujúce v prípade osadenia ľahkej konštrukcie, ktorá podstatne nemení vzhľad bytového domu a účel užívania balkóna.

Kedy treba získať na zasklenie aj stavebné povolenie?

Stavebné povolenie sa vyžaduje v prípade uzatvorenia priestoru balkóna oknami, ktoré podstatne zmenia vzhľad bytového domu. Napríklad balkón sa týmto uzatvorením pričlení k priestoru kuchyne, respektíve izby, čím dochádza k zmene spôsobu jeho predchádzajúceho užívania.

Koľko trvá celý proces - od podania ohlásenia až po súhlasné stanovisko stavebného úradu?

Ak je podanie kompletné, ohlásenie stavebnému úradu rieši stavebný úrad v lehote do 30 dní od podania.

Aké hrozia pokuty, ak by si človek zasklil balkón bez ohlásenia?

Ak stavebník uskutoční stavebnú úpravu bez ohlásenia stavebnému úradu, môže mu byť uložená pokuta do 331 eur. Ak si stavebná úprava vyžadovala vydať stavebné povolenie, pokuta môže byť uložená až do výšky 830 eur.

Robí stavebný úrad kontroly alebo hrozí pokuta, len ak by človeka niekto priamo úradu nahlásil?

Stavebný úrad vykonáva kontroly na základe oznámení správcov bytových domov, keďže prvotný úkon obhliadky bytu je v zmysle zákona o vlastníctve bytov povinnosťou správcov, resp. zástupcov vlastníkov.

Hrozí postih, ak by človek zasklenie ohlásil, ale nepočkal na súhlas úradu? Balkón či lodžiu by zasklil a až spätne by dostal súhlasné stanovisko úradu.

Stavebník má povinnosť čakať na písomné vyjadrenie k ohláseniu.

V prípade, že stavebník zasklí balkón a na povolenie stavebnej úpravy postačilo ohlásenie, stavebný úrad vydá pasport k stavebnej úprave a zároveň je so stavebníkom začaté priestupkové konanie o uložení sankcie.

Pasportom sa overí rozsah skutočne zrealizovanej stavby. Pri priestupkovom konaní býva vo väčšine prípadov uložená sankcia – výška pokuty sa odvíja od priťažujúcich okolností.