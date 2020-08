Architektka: Námornícke a dinosaurie detské izby? Je to gýč

Lucia Dalošová Vondrášková vysvetľuje, ako zariadiť detskú izbu.

14. aug 2020 o 6:00 Diana Schniererová

Budúci prvák bude od septembra potrebovať písací stôl a k nemu novú stoličku. Ak je práve toto leto čas, keď sa púšťate do zariadenia detskej izby, prečítajte si, ako na to. Akým kritériám by malo zodpovedať pracovné miesto pre žiaka, vysvetľuje architektka LUCIA DALOŠOVÁ VONDRÁŠKOVÁ.

Aké miesto v dome by mala mať detská izba – patrí do nočnej alebo do obývacej časti domu, kde je väčší ruch?

Ideálne riešenie je, ak majú deti herňu a spálňu. Herňu, ktorá sa časom zmení na študovňu, by mali mať v dennej časti, spálňu v nočnej.

Takýto ideálny stav je však málokedy možný. Ak sa presunieme z ideálneho do reálneho sveta, detskú izbu odporúčam umiestniť do nočnej časti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aby deti nerušil ruch z obývačky, kde je zapnutý televízor, prípadne kde večer sedí návšteva. Detská izba by mala byť blízko spálne, najmä pre menšie deti, ktoré sa ešte občas v noci budia a potrebujú vedieť o blízkosti rodičov.

​

Na čo všetko treba myslieť pri zariaďovaní detskej izby – aké všetky funkcie má táto miestnosť plniť?

Detská izba je útočiskom, celým svetom pre malú osobnosť, ktorá sa formuje a ktorú formuje aj prostredie, v ktorom vyrastá. Učí sa vnímať priestor, pekné veci, estetiku, neporiadok, systematickosť.

Je to priestor, kde trávi väčšinu času - herňa, obývačka, kde si vodí návštevy, spálňa, šatník. Toto treba mať na zreteli už pri návrhu izby, pri výbere materiálov, nábytku, vhodných farieb. Ak si rodič nevie rady, môže sa obrátiť na interiérového architekta.

Z ktorého konca teda začať pri úvahách o detskej izbe?

Súvisiaci článok Praktické rady, ako zariadiť detskú izbu Čítajte

Treba brať do úvahy, že do istého veku dieťa väčšinu času trávi na zemi - hrou, skladaním, čítaním.

Až postupne presúva svoje činnosti za stôl. Do toho štvrtého ročníka na základnej škole prevláda podlaha, kde by malo mať dosť priestoru na hru.

Na steny odporúčam použiť skôr teplé odtiene napríklad v kombinácii s drevom, ktoré dodá izbe správnu pohodu. Pokojne môžeme do detskej izby zvoliť aj sivú v jej teplej škále.

Mnohí rodičia majú tendenciu dávať veľmi výrazné farby do detskej izby, čo vôbec neodporúčam. Farby sú v poriadku, ale skôr jemné, výrazné pôsobia rušivo až agresívne. Výrazné nech sú v detskej izbe doplnky. Trendom sú už pár rokov tapety, či už abstraktné geometrické vzory, ale objavujú sa aj romantické kvetinové vzory.

Podlaha by mala byť ľahko udržiavateľná, odporúčam drevo, laminát, vinyl alebo PVC, na to sektorové koberce. Dieťa sa na nich môže hrať, v prípade potreby sa dajú ľahko vyčistiť.

Aké chyby robia rodičia často pri zariaďovaní tejto miestnosti?