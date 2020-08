Toxická pozitivita? Keď sa to s ňou preháňa, následky nemusia byť príjemné

Aj pozitívne zmýšľanie môže byť toxické.

12. aug 2020 o 6:00 Michaela Žureková

Vyplač sa. Pokojne smúť ďalej. Áno, je to fakt zlé. Len málokto vám povie tieto frázy, keď v živote prežívate ťažké chvíle.

V dobrej viere povzbudiť vás si skôr od okolia vypočujete vety ako - Neboj sa, to bude dobré. Mysli pozitívne, mohlo by to byť ešte horšie! Nepreháňaj to s tým negatívnym prístupom. Všetko sa deje pre nejaký dôvod!

Článok pokračuje pod video reklamou

Takýto typ reakcií od iných ľudí či dokonca v rámci vašich vnútorných monológov môže mať opačný účinok. Najmä, keď sa pri nich očakáva, že sa v živote budete sústreďovať len na pozitívne veci a emócie.

Aj pozitivita môže byť "negatívna", keď je prehnaná, a teda neúčinná.

"Ako všetko, čo sa deje v prehnanej miere, keď pozitivitu používame na to, aby sme zakryli alebo umlčali ľudskú skúsenosť, stáva sa toxickou. Tým, že nepripustíme existenciu určitých pocitov, spadneme do stavu popierania a potlačených emócií," vysvetľujú vo video epizóde The Psychology Group klinická psychologička Jamie Longová a terapeutka Samara Quinterová.

Stres, hanba a izolácia ako dôsledky

Súvisiaci článok Negatívne pocity a myšlienky nie sú zbytočnosť. Prečo by sme sa im nemali vyhýbať? Čítajte

Toxická pozitivita sa u ľudí prejavuje ako presvedčenie, že keď budú ignorovať negatívne a ťažké emócie, a keď do popredia postavia všetko príjemné, budú šťastnejší.

"Problémom je, že toxická pozitivita prehnane zjednodušuje ľudský mozog a spôsob, akým spracúvame emócie. V skutočnosti môže mať pre naše mentálne zdravie škodlivé účinky," hovorí Heather Monroeová, psychoterapeutka a klinická sociálna pracovníčka z Newport Institute.

Slepý optimizmus a potláčanie negatívnych pocitov ich totiž neodoženie preč, v niektorých prípadoch skôr naopak - ešte ich zosilní.