Nerealistické ideály krásy existujú aj napriek tomu, že muži aj ženy ich odmietajú

Predpoklady žien nemusia byť správne.

10. aug 2020 o 14:02 Michaela Žureková

Trend prehnanej štíhlosti priniesla do módy už v 60. rokoch modelka Twiggy a ani tretie tisícročie nie je v ideáloch krásy až také odlišné.

Hoci sa plus-size modeling čoraz viac prebíja na svetlo sveta a konkuruje klasickému pohľadu na krásu žien, extrémna chudosť zostáva tým, čo módny priemysel naďalej predstavuje ako ideál.

Mnohí ľudia sú tak presvedčení, že práve to je to, čo sa mužom páči a čo by ženy mali nasledovať. V 80. rokoch sa tento názor pokúsili narušiť dva výskumy, oba publikované v časopise Journal of Abnormal Psychology. (1, 2)

Z oboch vyplynulo, že ženy sa v tom, čo si muži myslia o ideálnych postavách, mýlia, a v skutočnosti namiesto vychudnutých postáv preferujú plnšie telá s krivkami. S použitím novšej, presnejšej metodiky to potvrdzuje aj celkom nový výskum.

Najprv hodnotili kresby, nie skutočné telá

Názory účastníkov a účastníčok vedci v 80. rokoch skúmali na základe kresieb ľudského tela, takzvanej stupnice hodnotenia postavy, na ktorej bolo deväť ženských siluet s rôznou hmotnosťou.

Ženy označili, ktoré tvary tela sa im páčili, a potom tie, ktoré sa podľa nich páčia mužom.

Muži následne označili telá, ktoré sa im zdali najatraktívnejšie a ukázalo sa, že ženy sa vo svojich odhadoch mýlili. Mužom sa páčili väčšie telá, než ženy očakávali, a taktiež aj väčšie, než sa páčili ženám.

Hodnotenia však nerobili na obrázkoch skutočných tiel, čo najnovšia štúdia z Northwestern University v časopise Sex Roles zmenila.