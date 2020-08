Sexuálna spokojnosť vo vzťahu nezaručí vernosť. Prečo aj šťastní ľudia podvádzajú?

Ľudia sa nechcú vzdať premárnených šancí.

5. aug 2020 o 16:15 Michaela Žureková

O ľuďoch, ktorí podvádzajú vo vzťahoch, zvykneme predpokladať, že ich manželstvo či partnerstvo má problémy a zlyháva.

Nevera je však málokedy taká jednoduchá a v skutočnosti bývajú neverní aj ľudia, ktorí sú šťastne zobratí, a tiež tí, ktorí majú uspokojivý sexuálny život. Dôvodov totiž môže byť viac.

"Ľudia niekedy vyhľadávajú sex mimo svojich vzťahov, lebo je to pre nich spôsob, vďaka ktorému zvládajú podvedomú úzkosť, alebo je to súčasť sebaobjavovania, a to aj vtedy, keď sú veľmi spokojní so svojím sexuálnym životom," vysvetľuje na svojej stránke psychológ a výskumník z Kinseyho inštitútu, Justin Lehmiller.

"Je dôležité si to uvedomiť, pretože to môže zmeniť spôsob, akým premýšľame o pôvode nevery - nie vždy vychádza zo sexuálnych a vzťahových problémov," dopĺňa Lehmiller.

Čím spokojnejší, tým väčšie riziko

Psychológ sa pri svojich názoroch odvoláva aj na štúdiu uverejnenú v časopise Journal of Personality and Social Psychology.

Výskumníčky a výskumníci sa v nej zamerali na 233 čerstvo zosobášených párov, ktoré vypĺňali dotazník v rozmedzí tri a pol roka.

Najviac prekvapujúcim zistením bolo, že sexuálna spokojnosť v manželstve v skutočnosti u skúmaných ľudí zvyšovala pravdepodobnosť, že sa dopustili nevery. Platilo to ako pre mužov, tak aj pre ženy.

Zistenie naznačuje, že ľudia, ktorí majú silný a pozitívny vzťah k sexualite, respektíve sa o sex vo všeobecnosti zaujímajú viac, môžu byť náchylnejší podvádzať.