Nepokojné deti aj hasiči oddychujú vo včelínoch. Pomáha im bzukot

V Slovinsku ožíva stará technika.

3. aug 2020 o 15:30 Soňa Jánošová

Mobilné aplikácie, ktoré zlepšujú kvalitu spánku, a znižujú mieru stresu zvukmi prírody, sú dnes už bežnou výbavou najmä mestských ľudí.

Zvuky dažďa, praskania ohňa, krčenia papiera, ale tiež šepkanie, ktoré využíva metóda ASMR, dokazujú, že ľudská psychika obľubuje monotónne zvuky.

Jedným z nich je aj bzukot včiel.

Hoci rôzne relaxačné videá ponúkajú aj niekoľkohodinové záznamy bzukotu včiel, slovinskí včelári posunuli využitie včelieho zvuku ešte ďalej.

Ponúkajú staronovú terapiu, ktorá zbavuje stresu a úzkosti.

Stačí si ľahnúť a relaxovať či dokonca zdriemnuť v posteliach vo včelínoch, kde sú umiestnené úle.

Postele vo včelínoch boli aj v minulosti

„Kedysi dávno dávali ľudia postele do zadnej časti včelína za úle. Aj moja stará mama to tak robila. My sme však chceli mať posteľ priamo nad včelami, aby ľudia mohli zachytiť ich energiu a úplne precítiť frekvencie, ktoré vydávajú,“ hovorí pre BBC slovinská poetka a včelárka Andreja Stankovičová, ktorá sa venuje apiterapii, teda liečbe včelími produktmi.

V špeciálne upravenom včelíne ponúka možnosť relaxovať v bezprostrednej blízkosti bzukotu včiel.