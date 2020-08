Medzi nami: Mladé ženy sa čudujú, keď im diagnostikujeme pohlavnú chorobu

Ako hovoriť o intímnom zdraví?

4. aug 2020 o 8:12 Martina Štérová

Vypočujte si podcast

Na rozhodovanie o sexualite a intímnom živote vplýva niekoľko faktorov. Na začiatku voľby, či už hovoríme o výbere partnera, fungovaní vo vzťahu, antikoncepcii, interrupcii alebo sexuálnej identite, stojí najmä vedomosť o vlastnom tele a intímnom zdraví.

No len ťažko k nej dospejeme, ak túto tému považujeme za tabu a bojíme sa o nej hovoriť sami so sebou, s lekármi či s vlastným partnerom. Slová ako vagína, vulva či pošva vyvolávajú u mnohých zahanbený úsmev, u niektorých až pohoršenie.

Práve pochopenie fungovania vlastného tela je kľúčom k zdraviu, aj tomu intímnemu. Ako by sa ženy mali starať o svoje intímne zdravie? Kde majú pacientky najväčšie medzery? Kedy hovoríme o dobrom intímnom zdraví a ako sa stať majiteľkami svojho tela?

Na tieto otázky sa redaktorka Martina Štérová pýta gynekologičky Radmily Sládičekovej.

"Asi tridsať percent žien po menopauze o svojich ťažkostiach v pošve nechce vôbec hovoriť ani so svojím gynekológom. Majú ťažkosti po hlavnom styku kvôli tomu, že sa mení kvalita vaginálnej sliznice. Odmietajú sexuálny styk, ničí im to partnerský život alebo je styk nepríjemný, bolestivý. Kvalitný sexuálny život medzi partnermi utužuje vzťah a je potrebný pre celkový pocit pohody a zdravia," hovorí o jednej z najrezervovanejších skupín žien gynekologička.

Rozdiel vo vyjadrovaní nachádza medzi jednotlivými generáciami.

"Staršia generácia je vo vyjadrovaní opatrná, mladšia niekedy pomenováva pohlavné orgány nesprávne. Uvítala by som, keby boli ženy orientované v problematike svojho tela pomocou literatúry, ktorá je na to určená. No je jej pomenej," vysvetľuje Radmila Sládičeková.

