Aj muži majú problémy s jedlom, len o tom mlčia. Ed Sheeran ukazuje, že nemusia

Spevák mal problém s prejedaním.

31. júl 2020 o 12:41 Michaela Žureková

Stačilo mu, aby si v biografii Eltona Johna prečítal, že spevák zvykol jedávať takmer až do prasknutia, až kým mu nebolo tak nevoľno, že musel ísť vracať. Kopce zmrzliny a k tomu štyri dezerty, to bolo pre známeho bulimika Johna typické a Ed Sheeran si pri čítaní tých slov uvedomil - veď toto robievam tiež.

Dvadsaťdeväťročný spevák takto reflektoval svoje megaúspešné roky 2014 a 2015 v rozhovore s dokumentaristom Jamesom Sebastianom Jr. Okrem opisovania momentov, keď sa cítil na dne a počas mesiacov na turné dlhé týždne nevidel denné svetlo, lebo celé dni prespal, prehovoril aj o svojom nezdravom prístupe k stravovaniu.

"Volali ma 'dvojvečerový Teddy', pretože som si objednával dve jedlá a zjedol ich. Potom človek začne veľmi priberať a nenávidí to, ako vyzerá," povedal Sheeran.

"Ženský problém" u mužov nehľadáme

Hoci anglický spevák v rozhovore nepomenoval tieto prejavy priamo ako poruchy príjmu potravy, jeho vtedajší problematický vzťah k jedlu sa z nich dá vyčítať.

Viaceré zahraničné médiá vrátane BBC, People či Independent písali na základe nového interview o jeho návalovom prejedaní sa, ktoré viedlo až k nevoľnostiam.

Sheeran pritom v rozhovore hovoril skôr o tom, že má osobnosť so sklonom k závislostiam a že je typ človeka "všetko alebo nič". To súviselo nielen so záchvatovým prejedaním sa, ale aj s nadmerným pitím alkoholu.

Popri tom všetkom sa vraj spevák celkom vykašľal na cvičenie. "Cvičenie vám pritom skutočne môže pomôcť. Cítite sa lepšie, ale tiež začnete vyzerať lepšie. A keď vyzeráte lepšie a vidíte sa v zrkadle, tak si poviete - Och, možno sa dnes nebudem nenávidieť," povedal.