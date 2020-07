Dvanásť otázok a odpovedí o káve: Pokazí ju vriaca voda, mlieko a cukor?

Baristka Monika Matúšová vysvetľuje, čo je kávová kultúra.

30. júl 2020 o 5:58 Michaela Žureková

Káva môže mať viac chutí ako víno, závisí však od spôsobu, akým si ju vychutnávame a po akej siahneme. S rozmachom moderných "hipsterských" bistier sa o nej čoraz viac začalo hovoriť, bežným konzumentom však toto novodobé poňatie pripomína akýsi kávový snobizmus - mlieko a cukor sa zakazujú a zalievaný "Turek" nemá v slušnej kaviarni miesto.

Je to naozaj tak? Ako spoznáme kvalitnú kávu a nájdeme ju aj v bežných obchodoch? Prečo by sme ju nemali zalievať vriacou vodou a ako si ju vychutnať doma čo najlepšie? Na dvanásť otázok o káve odpovedá baristka MONIKA MATÚŠOVÁ.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo je to kávová kultúra?

Súvisiaci článok Naučte sa rozpoznávať kvalitu kávy, ktorú pijete Čítajte

Je to spôsob, akým si daná lokalita, národ či skupina ľudí vychutnáva kávu. Ide o to, ako a z akej kávy sa nápoj pripravuje. Napríklad na Severe sa pije káva filtrovaná, lebo pijú veľké šálky, aby si zohrievali ruky.

Na juhu v Taliansku pijú, naopak, espresso, lebo to potrebujú vypiť rýchlo, aby ich to nakoplo. V USA sa pijú sladké nápoje, rôzne frappé a milkshaky.

A napríklad v Turecku kávu pripravujú v džezve, zomelú ju úplne na jemno, zalejú ju minimom vody a prevaria ju s cukrom. Dávajú do nej aj rôzne koreniny a taká káva vôbec nechutí ako káva, ktorú poznáme my. Slovensko je v tomto smere niekde v strede, tu sa pije takmer všetko.

Ak by ste chceli niekoho ohúriť, akú kávu by ste mu pripravili?

Najviac môžete ľudí ohúriť tým, keď sa ich veľa pýtate – čo im chutí, akú kávu zvyknú piť a akú majú predstavu. Na základe môjho pocitu a skúseností potom vyberiem, ktorá by im mohla chutiť. Treba to vždy ušiť na mieru konkrétneho človeka. No celosvetovo najobľúbenejšia je asi orieškovaná chuť kávy, ktorá nie je ani horká, ani kyslá.

Mala by byť ideálna chuť kávy balans medzi horkým, sladkým a kyslým?

Malo by ísť o súhru chutí. Káva ich môže mať až 1500. Žiadna by však nemala byť taká, že cítite iba jednu a už nič iné tam nájsť neviete. Je to aj o umení pražiara, ako kávu napraží. Môže v nej byť aj kyslosť a horkosť, podľa toho, v akej miere ich chce zvýrazniť. Absolútne by tam však nemala byť trpkosť.

Ak je káva nekvalitná, alebo sa nezrelé a zrelé plody nevytriedia, poprípade má nejaké chyby, môžete ju cítiť v ústach hore na podnebí. A túto trpkosť alebo nepríjemnú dochuť si ľudia často mýlia s horkosťou alebo kyslosťou. Keď mi niekto hovorí, že nemá rád kyslú kávu, preto nechce robustu, viem, že myslí trpkosť, pretože robusta je v skutočnosti horká.

Líšia sa chuťové preferencie kávy medzi mužmi a ženami?