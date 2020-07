Keď moja žena prekonala potrat, trápil som sa rovnako ako ona

Zdá sa, akoby mužský pohľad neexistoval.

27. júl 2020 o 15:45 Washington Post, Charles Feng

Pred tromi rokmi, uprostred jesenného vyčíňania vetra, sme si s manželkou a dcérou urobili fotku na pláži. Minulý rok, keď bola moja žena tehotná, som počas jedenástich nádherných týždňov očakávania, plánoval aktualizovať obrázok na rovnakom mieste s novým dieťaťom v náručí.

Tento plán sa však náhle zrútil, pretože sme prekonali potrat.

Na obrázku by sme znova boli len my traja, ako sedíme na kabáte, dívame sa do objektívu a vzdorujeme chladnému vetru.

Na potrat existuje len ženský pohľad

Samotný potrat trval iba niekoľko hodín. Ale výčitky zostali dlho potom, pretože som nevedel, ako smútiť a pocity mojej ženy sa zdali dôležitejšie.

Keď som hľadal na internete, webové stránky, videá na YouTube a novinové články prekypovali ženským pohľadom na vec.

Mužská perspektíva problému bola zastúpená veľmi biedne. Akademický výskum bol o niečo lepší. Objavil som tento vzorec: Po potrate sa pozornosť sústreďuje na emócie a pohodu matiek, o otcových skúsenostiach sa diskutuje len zriedka.

Tehotenstvo pri našej prvej dcére prebiehalo veľmi hladko. Keď teda moja žena zistila, že je znova tehotná, členom rodiny a priateľom sme to prezradili veľmi skoro, zhruba v druhom mesiaci.

Takže, keď došlo k potratu, museli sme v nepríjemných a bolestivých rozhovoroch všetkým vysvetliť, čo sa vlastne stalo.

Priatelia mojej manželky, väčšinou ženy, ju zasypali správami a kvetmi. Na druhej strane, komentáre pár mojich mužských priateľov sa pohybovali od banálnych („Mrzí ma to“), cez necitlivé („Musíte to skúsiť znova!“), až po ticho. Môj najlepší priateľ, iste s najlepším úmyslom, poslal mojej žene sústrastnú správu, ale mňa ignoroval.