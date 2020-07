V sedemnástich podstúpila interrupciu: Odplakala som si to, ale neľutujem to

Dôležitá bola možnosť, hovorí.

20. júl 2020 o 16:51 Michaela Žureková

Na svojom Instagrame ste napísali status, že keď ste mali 17, podstúpili ste interrupciu. Prečo ste sa rozhodli svoju skúsenosť zverejniť?

Chcela som to spraviť preto, aby ľudia reálne poznali nejakého človeka, ktorý si tým prešiel. Veľa z nich sa o tom vyjadruje na internete alebo v článkoch, ale neviem, či každý z nás pozná niekoho takého, a ak áno, pravdepodobne o tom ani nevie, lebo ženy, ktoré si tým prešli, o tom nehovoria. Stále sa za to hanbia, keďže v našej spoločnosti sa to často berie tak, že sa za to hanbiť treba.

Vy ste teda pocit hanby prekonali?

Áno. Chcela som prelomiť tabu a donútiť spoločnosť, aby o tom viac vedela a aby za to aj viac bojovala.

Aké boli reakcie okolia, keď ste tú informáciu zverejnili?

V podstate sa spustila vlna podpory a obdivu za to, že som to zvládla a dokážem o tom nahlas hovoriť. Písali mi blízki aj menej blízki ľudia, veľa z nich som dlho nevidela a o niektorých by som ani nepovedala, že mi vyjadria podporu a budú mať podobný názor ako ja. Nedostala som ani jeden "hejt", ani jednu negatívnu reakciu.

Čo sa teda udialo vo vašich sedemnástich rokoch?

Bola som kamarátkou vonku na párty, kde som sa opila a spoznala som jedného chlapca. Išla som s ním na byt, mali sme sex a obaja sme boli nezodpovední.

O pár týždňov mi meškala menštruácia, hoci som to najprv veľmi neriešila a hovorila som si, že to sa stáva, je to normálne.

No potom som začala mať aj ďalšie príznaky a už som tušila, že asi niečo nie je v poriadku.

Poprosila som kamarátku, aby mi išla kúpiť tehotenský test, lebo som sa hanbila a bola som z toho vystresovaná už len keď som sa s ňou o tom rozprávala. A test bol pozitívny.

Komu ste o tom ako prvému povedali?

Mojej sesternici, s ktorou sme si boli veľmi blízke. Ona bola človek, ktorý si tým prešiel so mnou aj napriek tomu, že už nežila na Slovensku. Boli sme stále v kontakte a mohla som sa na ňu obrátiť. Od nej sa to dostalo k jej mame, teda mojej tete a tá to povedala mojej mame, lebo ja som sa jej to bála povedať.

Bola interrupcia to prvé, čo vám napadlo ako riešenie?