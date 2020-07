Vlastnili ju štyria otrokári. Poslednému utiekla a stala sa slávnou rečníčkou

Príbeh Truthovej inšpiruje dodnes.

14. júl 2020 o 15:25 Soňa Jánošová

Bol máj roku 1851 a v meste Akron v štáte Ohio sa odohrával kongres Dohovoru o ženských právach. Na pódium vystúpila Sojourner Truthová, vysoká černoška a hlbokým hlasom predniesla ostré vety.

"Orala som, sadila a zaháňala do chlieva a žiadny chlap sa mi v tom nevyrovnal. A nie som vari žena? Dokázala som pracovať tak ako oni a zjesť to čo oni - keď teda bolo čo jesť - a tak ako oni som znášala aj údery biča. A nie som vari žena? Porodila som trinásť deciek a všetky som ich videla predávať do otroctva a potom, keď som nad nimi plakala, nepočul ma nikto, len Ježiš. A nie som vari žena?"

Bola to paľba a provokácia. Truthová totiž poukázala na to, že jej poslucháčky síce nemajú práva porovnateľné s mužmi, no ona žila život, v ktorom nemala práva ako človek.

Jej prejav práve v dnešných časoch rezonuje v USA podobne, ako reč Mám sen Martina Luthera Kinga. A to i napriek tomu, že možno nie je úplne pravdivý.

So stádom oviec ju vydražili za sto dolárov

Historici dnes poukazujú na to, že prejav, ktorý dvanásť rokov po udalosti uverejnila bojovníčka za ľudské práva Frances Dana Barker Gage, bol značne skreslený.

Gagová publikovala "prepis" reči v silnom južanskom dialekte, a to i napriek tomu, že Truthová sa narodila a vyrastala v štáte New York a do svojich deviatich rokov hovorila iba po holandsky. Navyše celkom dokázateľne mala iba päť detí a nie všetky z nich skončili v otroctve.

Napriek tomu je Sojourner Truthová dodnes inšpiratívnou osobnosťou amerických dejín, ktorá významne pomohla v boji za práva žien a Afroameričanov.

So svojím najmladším dieťaťom utiekla z otroctva, ako jedna z prvých černošiek viedla a vyhrala súdny spor s belochom, a hoci bola negramotná, nebála sa verejne hovoriť o hrôzach, ktoré otrokyne prežívali.