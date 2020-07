Po dvoch rokoch boja s rakovinou prsníka zomrela Kelly Prestonová

Manželom herečky bol John Travolta.

13. júl 2020 o 8:59 Michaela Žureková

Po dvojročnom boji s rakovinou prsníka zomrela v nedeľu 12. júla herečka Kelly Prestonová. Mala 57 rokov.

Jej smrť potvrdil na Instagrame aj herečkin manžel John Travolta, s ktorým žila v 29-ročnom manželstve.

Liečila sa v tajnosti

"S veľmi ťažkým srdcom vás informujem, že moja nádherná žena Kelly prehrala svoj dvojročný boj s rakovinou prsníka. Bojovala odvážne spolu s láskou a podporou, ktorú jej mnohí dávali," napísal Travolta.

Herec sa poďakoval aj lekárom a sestrám a všetkým, ktorí sa o jeho manželku starali.

Jej dcéra Ella tiež na Instagram napísala, že "nikdy nestretla nikoho takého odvážneho, silného, nádherného a milujúceho."

Prestonová o svojej chorobe verejne nehovorila. Zástupcovia rodiny pre magazín People uviedli, že "sa rozhodla svoj boj ponechať v súkromí a už nejaký čas podstupovala liečebnú procedúru, pričom ju podporovala jej najbližšia rodina a priatelia."

Zostali po nej dve deti

Prestonová sa narodila v roku 1962 na Honolulu. Vyštudovala herectvo na University of Southern California.

Svoju filmovú kariéru započala filmom Mischief (Darebák) v roku 1985 a neskôr si zahrala vo viac ako 60 filmoch aj seriáloch.

Medzi jej známe snímky patria filmy ako SpaceCamp (1986), Twins (1988), Jerry Maguire (1996) či For Love of the Game (1999). Jej posledná filmová rola bola v roku 2018 vo filme Gotti, kde si zahrala po boku svojho manžela.

Prestonová a Travolta sa stretli v roku 1987 pri natáčaní filmu The Experts, vzali sa v roku 1991 v Paríži. Mali spolu tri deti - syna Jetta, ktorý tragicky zomrel v roku 2009 vo veku 16 rokov, dcéru Ellu Bleu a druhého syna Benjamina.