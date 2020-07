Zapálili les, zabili babičku. Oslavy odhaľujú pohlavie bábätka aj extrémne

V roku 2008 upiekla tehotná Jenna Myers-Karvunidisová dve torty – jednu s modrou a druhú s ružovou náplňou, nakúpila balóny a oznámila blízkym, že pripravuje párty.

Rozhodla sa, že na nej svojej rodine, málo nadšenej z jej tehotenstva, odhalí pomocou farby rozkrojenej torty pohlavie svojho budúceho dieťaťa.

Netušila pritom, že v tej chvíli vytvorí fenomén, ktorý nadchne tisíce rodičov na svete a bude známy ako „gender-reveal parties“, teda večierky, na ktorých rodičia v očakávaní zisťujú, či sa im narodí chlapec, alebo príde na svet dievča.

O tejto udalosti napísala Karvunidisová aj na svoj blog, ktorý sa stal pred vyše dekádou virálnym, prevzal ho aj americký magazín určený pre budúce matky a napokon sa rozšíril najprv po USA a neskôr aj do Európy a Austrálie.

Aligátor, požiare aj smrť

Jednoduchý nápad splodil nový druh mainstreamu a biznisu – eventové agentúry dnes najmä v zahraničí ponúkajú organizovanie takýchto párty v plnej pompe a rodičia na ne neraz minú veľké peniaze.

Známe sú napríklad aj celebritné „gender reveal parties“, ktoré sú často veľkolepými a extravagantnými oslavami.

Okrem nich však internet obleteli aj prípady, keď sa to rodičom vymklo z rúk.

Niektorí v snahe byť originálnejší ako všetci pred nimi sa neštítia využiť aj nebezpečné metódy. Zabudnite na modro-ružové balóny či torty. Zahraničné médiá napríklad zachytili video otca, ktorý na odhalenie pohlavia svojho dieťaťa využil živého aligátora.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/aeX1s5-txmk

V nešťastnejších prípadoch končia „gender reveal parties“ tragickými nehodami.

Koncom minulého roka napríklad zomrela 66-ročná žena po explózii podomácky vyrobeného zariadenia, ktoré okrem farebného prášku na označenie pohlavia dieťaťa obsahovalo aj pušný prach. Americká stanica ABC News informovala, že ju do hlavy zasiahol šrapnel, ktorý ju na mieste zabil.

Za jeden z najhorších prípadov sa považuje aj ten, keď takáto oslava v americkom štáte Arizona spôsobila rozsiahly požiar, pri ktorom zhorela plocha vo veľkosti takmer 20-tisíc hektárov. Po explózii sa plamene rozšírili aj do Národného parku Coronado. Škody boli vyčíslené na zhruba osem miliónov dolárov.

„Keď som prvýkrát zistila, že takáto oslava zapríčinila lesný požiar, rozplakala som sa, pretože som cítila zodpovednosť,“ povedala autorka nápadu Karvunidisová pre Guardian.

Predpokladá, že takéto oslavy by zrejme niekto vymyslel aj bez nej, no vyčíta si, že ona je tá, ktorá im dala formu. Verí tiež, že je mnoho iných spôsobov, ako osláviť tehotenstvo a neohroziť tým svoje okolie.

„Kde je v tom inak radosť? Prečo to robíte? Len preto, aby ste na internete dostali lajky? Mali by ste to robiť pre svoju vlastnú rodinu,“ povedala v austrálskej Morning Show.

Neriešte, či to bude dievča, alebo chlapec

Karvunidisová iba minulý rok priznala, že s odstupom času má z „gender reveal parties“ zmiešané pocity a že rodičia by nemali klásť taký dôraz na pohlavie bábätka.

„Teraz si myslím, že celá táto vec vôbec nie je taká skvelá. Problém je okrem iného aj v tom, že ,gender reveal‘ oslavy kladú prehnaný dôraz na jeden aspekt osoby. Po Biance som bola tehotná ešte dvakrát, ale už ani raz som takúto párty neurobila,“ skonštatovala.

Bianca je prvé dieťa Karvunidisovej a označujú ju aj za historicky prvé dieťa, ktorého pohlavie bolo odhalené na takejto párty. Keď mala desať rokov, jej mama zverejnila na internete list, kde prehodnocuje svoje postoje voči „vlastnému dielu“.

„Koho zaujíma, aké pohlavie bude dieťa mať? Mňa vtedy áno, pretože sme nežili v roku 2019 a nevedeli sme to, čo vieme teraz – že priveľká sústredenosť na pohlavie pri narodení môže zatlačiť do ústrania potenciál a talenty, ktoré nemajú nič spoločné s tým, čo majú naše deti medzi nohami,“ napísala.

Trojnásobná matka priložila aj fotografiu svojej rodiny, na ktorej je Bianca oblečená v obleku a má krátky zostrih vlasov. Jej dcéra sa pritom považuje za dievča, no odmieta sa prispôsobovať očakávaniam, ako by malo dievča vyzerať alebo sa obliekať. Svojich rodičov tiež učí, čo to znamená rod.

„Hovorí mi, že existujú viac než len dva rody a tiež, že je mnoho sexualít. Toto všetko som predtým nebrala do úvahy,“ hovorí Karvunidisová.

Práve vďaka svojej dcére sa viac zaujíma o to, že takéto oslavy môžu vyznievať necitlivo voči transrodovým alebo nebinárnym osobám.

„Dostávam mnoho e-mailov od transrodových alebo nebinárnych tínedžerov, ktorí sa v Biance vzhliadli. Vidia tiež, že ju ako rodičia podporujeme. Jedno dievča mi raz povedalo, že si chcelo na Veľkú noc obliecť sako a jej mama zareagovala, že ak sa chce takýmto spôsobom obliekať, nebude môcť žiť pod ich strechou. Bola som zhrozená,“ cituje Karvunidisovú Guardian.