Soňa Skoncová: Modeling zvládnu bez ujmy na zdraví iba silné osobnosti

Po rokoch sa vzdala modelingu.

5. júl 2020 o 6:00 Barbora Rusňáková

Dlhodobo ste žili v zahraničí a živili sa modelingom. Hodnotíte ho pozitívne?

Do sveta modelingu som vstúpila ako pätnásťročná a doslova mi to zmenilo život. Som vďačná za túto skúsenosť a za to, že som mohla vidieť krajiny a spoznať kultúry, o akých sa mi ani nesnívalo.

Modeling ma naučil samostatnosti a vážiť si hodnotu peňazí v už takom mladom veku. Doteraz nechápem, ako som mohla zvládnuť mnoho vecí úplne sama tak ďaleko od rodiny.

Počas života v Los Angeles ste stretli mnoho hollywoodskych hviezd. Kto vás najviac prekvapil?

Prekvapili ma veľké hviezdy, ktoré som mala možnosť stretnúť na rôznych podujatiach, ktoré sa konajú pred prestížnymi Oscarmi alebo Grammy.

V Los Angeles stretávate celebrity neustále. Páčilo sa mi, že aj tie najväčšie hviezdy mali v sebe slušnosť a pokoru. Mala som šťastie na tie správne.

Stretla som hviezdy ako Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Linda Evangelista, Ben Stiller, Bradley Cooper, Miley Cyrus, Usher, Chris Brown, P. Diddy, Owen Wilson, Usher, sestry Kardashianové, Paris Hilton a keďže som bola ajna Oscaroch, tam som stretla hádam všetkých.

V Los Angeles je jednoduché stretávať ich, ale musíte poznať tých správnych ľudí. Veľký dojem vo mne zanechal spevák Chris Brown, pretože ho obdivujem ako speváka a strávili sme s ním v úzkom kruhu priateľov celý deň. Bolo fajn vidieť, že je to normálny chalan.

Veľa ľudí má voči svetu modelingu predsudky. Čo považujete za najväčšiu fámu, aká o modelkách koluje?

Že je to jednoduché. Pritom je to veľmi náročné, pretože už v mladom veku som cestovala po celom svete, bez znalosti angličtiny.

Veľmi rýchlo som dospela a musela som sa naučiť spoľahnúť sa iba na seba a byť opatrná.

Niektoré agentúry mi dávali zabrať. Nemohla som pribrať čo i len kilogram a na kastingoch, ktoré som absolvovala, vám 90 percent ľudí povie, že nie ste dosť dobrá, dosť pekná, dosť vysoká alebo dosť chudá.

Všetky ich "nie" zo mňa spravili silnú osobnosť a dnes ma len tak hocičo nerozhádže. Modeling naozaj nie je pre každého, bez ujmy na zdraví ho zvládnu len silné osobnosti.

VIZITKA: Soňa Skoncová (33) sa narodila v Prievidzi. Modelingu sa venovala od svojich pätnástich rokov. V roku 2009 sa stala vicemiss v súťaži Miss Slovensko. Na Slovensku sa stala verejne známou, keď sa objavila po boku komika a herca Sachu Barona Cohena na slávnostnom ceremoniáli 84. ročníka Oscarov. Na červenom koberci hrala osobnú ochranku komika, ktorý tu promoval svoj film Diktátor. Pracovala ako moderátorka vo Fashion TV a v súčasnosti moderuje Top Star magazín na TV Joj. Popri modelingu a moderátorskej činnosti rozbehla v roku 2015 vlastnú značku I love Kuku, kde predáva vlastný dizajn módnych doplnkov, rúžov a mikín.

Predtým, ako ste sa po boku herca a komika Sachu Barona Cohena objavili na Oscaroch, vás veľa Slovákov nepoznalo. Otvorila vám táto zahraničná skúsenosť dvere aj v modelingu na Slovensku?

Modeling na Slovensku neexistuje. Modeling je vo svete a zo Slovenska akurát pochádzajú jedny z najkrajších modeliek, ktoré sú úspešné vo svete, ale u nás ich nikto nepozná.

(zdroj: archív S. Skoncovej)

Na Slovensku som sa zviditeľnila súťažou Miss Slovensko, ale po nej som stále pokračovala v modelingu.

V Los Angeles som pôsobila tri roky. Tam som dostala vôbec ako prvá modelka prácu, ktorá bola spojená s Oscarmi.

O tom, čo urobil Sacha Baron Cohen na Oscaroch, písal celý svet. Ja som to však brala ako každú inú modelingovú prácu. Absolútne som netušila, že z toho vznikne taký veľký mediálny ošiaľ.

Na pomery modeliek ste sa pomerne skoro rozhodli kariéru modelky ukončiť. Čo bolo dôvodom tohto rozhodnutia?