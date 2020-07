Dvadsaťdva svedectiev: Sexuálne obťažovanie zažila prezidentka, režisérka i čašníčka

Sexuálne obťažovanie sa deje a je bežnejšie, než by sme chceli priznať. Stretávajú sa s ním ženy v každom veku, bez ohľadu na profesiu a spoločenské postavenie.

Skúsenosť majú nielen s nevyžiadanými dotykmi, ale napríklad aj s vulgárnym pokrikovaním, perverznými poznámkami či dokonca fyzickými útokmi.

Denník SME oslovil viaceré verejne známe, ale aj neznáme ženy, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Tu je ich 23 príbehov o sexuálnom obťažovaní.

Valentína Kasperová, podnikateľka

Mám dva "obľúbené" zážitky. Prvý bol, keď som mala osemnásť, boli sme na párty v bare Rio na "Hviezdku" v dolnej časti podniku. Bolo úplne plno, takže cez dav sa bolo treba "preštrikovávať".

Naša partia odchádzala, nevedeli sme nájsť kamarátku, tak som ju išla hľadať a ako som prechádzala cez dav, asi tridsaťročný muž ma silne stisol za zadok. Otočila som sa, škaredo na neho pozrela a išla ďalej. Kamarátka nikde. Ako som sa vracala späť, lebo iná cesta nebola, tak sa situácia zopakovala.

Kde sa môžete bezpečne obrátiť v prípade zneužívania? Bezplatná nonstop linka - 0800 212 212

Otočila som sa a povedala som mu, že si neželám, aby sa ma dotýkal. Ako som od neho odchádzala, tak sa to zopakovalo znovu. Silno, bolestivo a so smiechom.

To už som to nevydržala, nahnevala som sa, otočila a znovu mu povedala, že keď neprestane, zavolám SBS. Začala byť verbálne agresívny, vraj nech sa upokojím. Blížil sa ku mne. Bála som sa, odstrčila som ho rukami, otočila som sa a išla preč. Ako som sa otočila, pán mi vrazil päsťou do hrude zozadu. Na chvíľu som stratila dych, ale išla som ďalej. Nikto z okolia nič neurobil.

Druhý príbeh sa odohral v podobnom prostredí, konkrétne v Nu Spirit bare. S partiou sme tancovali, podnik bol plný. Jeden môj kamarát sa veľmi opil a začal byť akože rozkokošený, pokúšal sa flirtovať s kadekým na bare. Veľmi sme si to nevšímali, nebol to ojedinelý jav.

V istej chvíli, ako som tancovala, ku mne prišiel, zvalil ma na taburetky a začal simulovať sex. Držal ma silno za ruky, nevedela som sa spod neho pohnúť a on sa dobre zabával na tom, ako do mňa akože vráža.

Trvalo to asi dve minúty, potom som už začala kričať, lebo ma chytala panika. Cez hudbu ma však veľmi nebolo počuť a skončilo sa to až po tom, keď ho moja kamarátka schmatla zozadu a on stratil pozornosť. Tváril sa, že aká super zábava, že nič sa nestalo. Už nikdy som sa s ním potom nepriatelila.

Ema Knapcová

Môj tréner futbalu mi raz odfotil zadok a poslal tú fotku do ich skupiny, kde bolo asi dvadsať chalanov z mojej dediny a okolia. Samozrejme si neodpustil nechutné poznámky. Mala som vtedy 13 rokov.

Diana Fabiánová, režisérka

Počas vysokej školy som si privyrábala ako čašníčka v pube. Obťažovanie tam bolo bežným sprievodným javom.

Príklad: Ako beriem objednávky od skupiny mužov, vtedy asi o dvadsať rokov starších odo mňa, jeden z nich povie: ''Slečna vaše dlhé nohy chcem mať omotané okolo krku.'' Celá skupina aj s okolitými stolmi sa začala smiať.

Ako vysokoškoláčka som sa tiež chcela vrátiť k hre na klavíri. Zaslúžilý umelec, obľúbený herec a pedagóg, ktorý klavír vyučoval, sa ponúkol, že mi dá hodiny. Bolo to v jeho štúdiu. Hneď, ako som začala hrať, zmizol. Vrátil sa nahý, len v pásikavých trenkách a s dvoma štamperlíkmi borovičky v rukách.

Rozbehla som sa k dverám. Boli zamknuté. Keď som ho vyzvala, aby otvoril, ukázal na svoje prirodzenie v trenkách a povedal: ''Kľúčik je tu, poď si poň.''

Začala som kričať. Zasmial sa, že štúdio je odhlučnené. Došlo k fyzickému zápasu. Pamätám si, ako ma napínalo na vracanie z puchu stareckého potu zmiešaného s alkoholom.

Zaslúžilý umelec mi dookola opakoval, nech 'nebláznim', že mi pomôže dostať sa na herectvo. Nepamätám si, či sa unavil fyzicky, alebo mu konečne došlo, že mantra ''spravím z teba herečku'' nezaberá, no nakoniec ma poprosil, aby si ma mohol aspoň odfotiť - nahú. Do albumu, k ďalším úlovkom.

Odmietla som a on ma po chvíli pustil. Keďže došlo k fyzickému zápasu, asi sa to klasifikuje ako pokus o znásilnenie, ale som si takmer istá, že on to vnímal ako návrh férového, obojstranne výhodného obchodu: sex za pomoc s kariérou.

Mám plno kolegov a známych, ktorí s týmto pánom spolupracovali. Poznali ho ako veselého, vtipného a obľúbeného človeka. Asi ním aj bol.

No keď sa naskytla príležitosť, spravil to, čo pravdepodobne mnohým vtedy prišlo v norme. Využiť svoje postavenie známeho umelca a pedagóga a zvýšiť tak svoje šance na sex s mladým dievčaťom.

Kristína Tormová, herečka

Kristína Tormová (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Na ulici ma nikdy nikto neotravoval. Asi som tá "škaredá sestrička". Alebo som si to nikdy nevšimla. V práci som bola svedkom mnohých #metoo príbehov.

Ja som to zažila len raz, ale za to "plnohodnotne", keď ma opitý kolega chytal priamo medzi nohami na párty po premiére a keď som mu vynadala, vykrikoval asi hodinu, aká som pobehlica. Používal, samozrejme, synonymum tohto slova.

Vtedy som to neriešila. Len som ho poslala kade ľahšie, pretože ja s tým problém nemám. Dnes by som to však riešila, kvôli iným ženám, ktoré nie sú odvážne. Určite.