Masáž vagíny mala pomáhať pri boľavých pätách. Nassar zneužil stovky gymnastiek

Dokument o škandále gymnastiky.

29. jún 2020 o 9:12 Soňa Jánošová

V roku 2016 bola gymnastka Maggie Nicholsová vo vrcholnej forme. Na svojom konte mala z predchádzajúcich dvoch rokov bronz, striebro aj zlato z majstrovstiev sveta, zotavila sa po operácii kolena, bola výkonnejšia ako kedykoľvek inokedy a zabodovala aj v kvalifikácii.

Napriek tomu ju národný orgán pre gymnastiku, USA Gymnastics, nevybral medzi päticu gymnastiek, ktoré mali reprezentovať Spojené štáty na olympijských hrách v Rio de Janeiro.

Jej rodičia nemali v hľadisku vyhradené miesta na sedenie, ako to dovtedy bývalo zvykom, dovtedajšia hviezda tímu sa odrazu neobjavila ani v propagačnom videu klubu a celkovo bolo zjavné, že Nicolsová je v nemilosti. Gymnastka aj jej rodičia tušili prečo.

Viac ako päťsto obetí

Súvisiaci článok Nepríjemné slová o masívnom zneužívaní detí: Deje sa to Čítajte

Rok predtým podala sťažnosť, že ju tímový lekár Larry Nassar sexuálne zneužíval. Jej príbeh rozpráva nový dokument spoločnosti Netflix pod názvom Atlétka A.

Nebola jediná. Prvá sťažnosť na lekárove praktiky prišla už v roku 1997, teda v roku, keď sa Maggie Nicholsová narodila. Ak by kompetentní ľudia zasiahli, nemusela americká gymnastika čeliť takému obrovskému škandálu, a najmenej 500 obetí vrátane 9 olympioničiek, ktoré uviedli, že ich Nassar zneužíval, mohlo žiť iný život.

Všetky sťažnosti zametali pod koberec, posudky a vyšetrovania prebehli netransparentne a mladé ženy v tíme buď skončili, alebo podpísali dohodu o mlčanlivosti.

Ešte som mala mliečne zuby, keď mi ukázal penis

„Moji rodičia sa stali blízkymi priateľmi Larryho a jeho manželky Stephanie. V tom čase som mala šesť rokov a Larry Nassar ma začal sexuálne zneužívať. Najskôr mi v tmavej kotolni svojho domu ukázal svoj penis. Povedal mi, že ak ho budem chcieť vidieť, stačí, ak mu poviem,“ vypovedala počas procesu Kyla Stephensová.

„Neovládala som násobilku a ešte stále som mala mliečne zuby. Niekto takto nezrelý by nemal byť sexuálne aktívny, ale ja som bola. Bez môjho súhlasu alebo vedomia som prežila svoju prvú sexuálnu skúsenosť v škôlke. Od odhaľovania to postúpilo k masturbácii, keď sme sa hrali na skrývačku. Trel si svoj obnažený penis o moje nahé nohy a zasúval mi prsty do vagíny," povedala pred súdom.