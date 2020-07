Psychiatrička: Nárast žien alkoholičiek je očividný. Skrývajú to, lebo sa hanbia

Ako pomôcť ľuďom, aby sa išli liečiť.

29. jún 2020 o 6:00 Michaela Žureková

Mária Martinove (67) je psychiatrička a odborníčka na závislosti. Dlhé roky bola primárkou Centra pre liečbu drogových závislostí a mužského oddelenia pre závislých od alkoholu v Odbornom liečebnom ústave na Prednej Hore. V rozhovore hovorí napríklad o tom

prečo ženy pijú z iných dôvodov ako muži

čo ľuďom bráni, aby sa išli liečiť

či máte problém, keď pijete každý večer iba trochu

či máte problém, ak bežne pijete veľa, no zvládnete mesiac abstinovať

ako pomôcť blízkemu, ktorý má s alkoholom problém

Alkohol je širokou spoločnosťou tolerovaná droga. Mení sa na tom v priebehu rokov niečo?

Treba sa na to pozerať tak, že alkohol je legálna návyková látka a prístup k nemu je bez obmedzenia. Možno keby bola legálna látka marihuana, bola by v popredí ona. Dôležité je, do akej miery sú dostupné. Keďže alkohol spoločnosť nepovažuje za niečo, čo by bolo treba nejako obmedzovať, je jeho rozšírenie stále rovnaké.

Mária Martinove je psychiatrička. Dlhé roky pracovala ako primárka Centra pre liečbu drogových závislostí a mužského oddelenia pre závislých od alkoholu v Odbornom liečebnom ústave na Prednej Hore. (zdroj: archív Márie Martinove)

Pomer mužov a žien, ktorí majú problémy so závislosťou od alkoholu, sa v posledných desaťročiach zmenil. Aká je u nás situácia v tomto smere?

Kým v minulom storočí bol pomer pätnásť pijúcich mužov na tri pijúce ženy, teraz sú to zhruba traja muži na jednu ženu.

Nárast tam očividne je a vysvetlení je viacero. Napríklad sa hovorí o emancipácii, ale aj o preťaženej roli ženy.

Nerobí len v práci, ale je tiež matka, vychovávateľka, robí domáce práce. Táto záťaž sa u žien niekedy môže prejaviť aj v tom, že hľadajú útechu v pití.

Problém môžu mať aj opustené ženy alebo ženy pijúcich alkoholikov, ktoré nezvládajú situáciu so svojimi mužmi, a dajú sa na alkohol aj ony.

Dôvody, pre ktoré ženy siahnu po alkohole, sú teda iné ako u mužov?

Dá sa to tak povedať. Muži väčšinou siahajú po alkohole, keď sa nenapĺňajú ich profesijné ambície a ciele, alebo ak majú problémy v práci. Ženy po ňom siahajú skôr z emocionálnych dôvodov, ničí sa im vzťah, majú problémy s deťmi, prípadne nezvládajú citovú stránku v rodine a uľavujú si pitím.

Hovorí sa o tom, že pitie žien je pred očami verejnosti viac skryté. Je pre ne typické, že pijú osamote a tajne?

Možno by som to nenazývala typickým, ale je to jedna z charakteristík, ktorú u žien nachádzame. Pozrime sa na tradíciu slovenského národa. Ak ste muž a máte vypité, mnohí to vidia ako zábavu, že aha, má pod čapicou. Všetci sa na tom bavia, počnúc krčmárom končiac susedmi.

Ale vidieť opitú ženu, ktorú vnímame ako matku a udržiavačku rodinného tepla, je pre ňu znevažujúce. Ženy sa samy hanbia za to, že pijú, a preto niekedy začínajú piť tajne.

Nazýva sa to aj skriňové pitie, lebo si ukrývajú alkohol v skriniach, pod šatami detí, skrátka tam, kde by to človek nečakal.

Keď sa odhodlajú ísť na liečenie, nie je to pre ne ľahký krok. Keď sa ide liečiť muž, o všetko sa postará žena, no v opačnom prípade muž ostáva doma s deťmi v domácnosti, a neraz sa stane, že sa v tejto fáze rozhodne pre rozvod. Okrem toho, že sa žena podujala na taký ťažký krok, ako je ísť na liečenie, sa zároveň odrazu ocitá sama.

Dá sa to teda chápať tak, že ženy sa neliečia z alkoholizmu okrem iných dôvodov aj preto, že majú v domácnosti nerovné postavenie?

Dá sa to tak povedať. Ide najmä o také prípady, keď v partnerskom vzťahu nie je rovnomerné rozdelenie povinností, a vidíme to aj dnes na príkladoch, že muž si buduje kariéru, ide si za svojím, a žena, aj keď je na takej pozícii ako on, nezarobí toľko ako on. Nerovnováha je fenomén, ktorý pretrváva. Hovorí sa o tom, ale zdá sa mi, že sa s tým málo robí.

Môžeme u niekoho odhadnúť budúce sklony k pitiu?

Vezmime si ako príklad rodinu ženy, v ktorej jej otec pije. Možno ako dieťa vyrastá s otcom, ktorý je síce alkoholik, ale je milujúci rodič. Ona tak neskôr nemusí rozlíšiť, že si začína budovať životný štýl aj z tejto skúsenosti.

Štatistiky ukazujú, že dievčatá, ktoré vyrastali v rodinách pijúcich otcov, si častejšie nájdu partnera alkoholika. Potom je otázka času, či sa aj ona dá na pitie. Platí to aj u mužov - ak majú otcov alkoholikov, päťdesiat percent synov má sklon stať sa závislým.

Je možné to prelomiť? Človek má predsa slobodnú vôľu.