Báli sa, že jazda ich vzruší. Máločo pomohlo ženskej samostatnosti tak, ako bicykel

Cyklistika dala ženám osobnú slobodu.

12. jún 2020 o 10:38 Soňa Jánošová

Skrátil vzdialenosti, uvoľnil korzety a pomohol ženám v boji za ich práva. Dnes si vieme len sotva predstaviť, akú dôležitú úlohu zohral v dejinách bicykel.

Dopravný prostriedok, ktorý bol dostupný širokej verejnosti, ľahký na ovládanie aj uskladnenie, ženám výrazne uľahčil život, pomohol im stretávať sa, cestovať za prácou.

V prvom rade im však dal pocit osobnej a fyzickej slobody, ktorú dovtedy takmer nepoznali.

Len s nohami pri sebe

Súvisiaci článok Behali, plávali a jazdili, hoci nesmeli. Spoznajte ženy, ktoré oslobodili šport Čítajte

„Myslím, že z dnešného pohľadu je ťažké predstaviť si, aké je to byť zavretá vo vlastnom dome,“ vraví pre National Geographic historička Amanda Foremanová.

„Ženy devätnásteho storočia boli doma doslova uväznené. Väznilo ich aj ťažké oblečenie, ktoré vážilo zhruba jedenásť kilogramov. Samé sa nikam nedostali. Boli závislé na mužovi, ktorý im buď pomohol do sedla, alebo ich posadil do kočiaru a niekam ich odviezol. Bicykel im ponúkol nový spôsob slobody,“ uvádza historička.

Predchodcovia bicyklov boli pritom pôvodne myslené ako kratochvíľa výhradne pre mužov.

Či už išlo o dreziny, ktoré uzreli svetlo sveta začiatkom 19. storočia a evokovali dnešné detské odrážadlá alebo vysoké velocipédy, posed obkročmo bol pre ženy vnímaný ako neprijateľný.

Ak výrobcovia mysleli aj na ženy, navrhovali také stroje, ktoré mali namiesto obkročného sedla bežnú sedačku, na ktorej mohli dámy sedieť s nohami pri sebe.

Kvadrocykel pre dvoch, 1886. Dámy mohli sedieť na sedačke s nohami pri sebe. (zdroj: Wikimedia Commons)

Prvý moderný bicykel s rovnako veľkými kolesami s gumenými plášťami a reťazovým pohonom vznikol v roku 1885.

Šliapať do pedálov tak, aby sa poháňala reťaz, bolo možné len obkročmo. Preto bol tento moderný dopravný prostriedok pre ženy na prvý pohľad vylúčený. To však neznamená, že sa o to niektoré ženy nepokúšali.