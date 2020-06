Čo je na Kramárovom obťažovaní najväčší problém

Herec nechápe, že časť spoločnosti už vidí obťažovanie citlivo.

10. jún 2020 o 10:41 Michaela Žureková

Pred niekoľkými dňami zverejnil Youtuber Peter Altof, známy ako Expl0ited, pieseň s názvom Sexuálny predátor.

Na jej nevhodný obsah, kde sa spieva okrem iného o tom, že nenechá mať ženy nad sebou moc a pretiahol by ich aj spiac, upozornila novinárka Ria Gehrerová.

Našťastie sa z malej drámy nestala veľká, a to vďaka tomu, že Youtuber dokázal urobiť jedno – sebareflektívne sa zamyslieť. Pesničku stiahol, ospravedlnil sa a poďakoval sa za triezve upozornenie.

Či bola jeho reakcia úprimná alebo vypočítavá, asi zhodnotíme ťažko, hlavné je to, že mladý muž prijal zodpovednosť.

Ak by sa chcel Maroš Kramár, ktorého momentálne kritizujú za obťažovanie maskérky v Inkognite, inšpirovať, mohol by si vziať od Expl0iteda príklad.

To by však nesmel mentálne zaspať v 90. rokoch, keď oplzlé poznámky či nevyžiadané dotyky boli všeobecná “zábava”, a všetky ženy, ktorým sa to nepáčilo, radšej mlčali, lebo inak by boli označené za netýkavky.