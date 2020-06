Milujú sa, no nevedia byť spolu. Prečo Normálni ľudia nadchli svet?

Príbeh Marianne a Connella má viac rovín.

9. jún 2020 o 14:22 Michaela Žureková

Je to v podstate banálna "lovestory" o dospievaní a triednych rozdieloch. Ona je dievča z bohatej rodiny, outsiderka poznačená chladnými vzťahmi, on je syn matky samoživiteľky, populárny v škole, no hĺbavý a citlivý.

Ich svety sa pretnú, iskria, magnetizujú a znova sa vzdialia. Skúmajú spolu hĺbku medziľudských vzťahov, sex a moc, nechávajú sa ovládať túžbou milovať a byť milovaný.

Podobný príbeh ste čítali a videli už tisíckrát, no príbeh Marianne a Connella z pera írskej spisovateľky Sally Rooneyovej aj tak uchvátil svet. Jej román sa stal víťazom Costa Novel Award za najlepší román roka 2018 a získal aj nomináciu na Man Bookerovu cenu.

Koncom apríla sa fanúšikovia dočkali aj 12-dielnej seriálovej adaptácie knihy z dielne BBC 3 a Hulu, pričom si hneď získala kritikov výkonmi hlavných hercov Daisy Edgar-Jonesovej a Paula Mescala, scenárom aj zrelým zobrazením sexuality.

Vzťahové staccato ľudí baví

Niektorí knihu označujú za romancu pre mileniálov, ktorých priťahuje najmä napätie vzťahu-nevzťahu hlavných hrdinov. Ak je niečo, čo je teraz u vekovej skupiny 20 až 30+ populárne a moderné čítať, sú to práve Normálni ľudia.

Rozruch sa však môže zdať prehnaný.