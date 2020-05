Žena, ulica, dlaň, kosť, chudoba

Núdzou budú najviac trpieť ženy.

21. máj 2020 o 10:24 Soňa Jánošová

Čakajú nás ťažké časy. Svetové ekonomiky sa otriasajú, ľudia prichádzajú o prácu a pravdepodobne tak príde vlna chudoby. Táto informácia nie je dobrá pre nikoho, no špeciálne pre ženy ide o katastrofu.

Ženy a ich deti sú chudobou výrazne ohrozené nielen v Slovensku vzdialenej Subsaharskej Afrike či v juhovýchodnej Ázii. Aj Slovenky v tomto smere ťahali, ťahajú a zdá sa, že stále budú ťahať za kratší koniec ekonomického špagáta.

Štatistiky ukazujú, že na Slovensku sú chudobou najohrozenejšie neúplné rodiny, a to už s jedným dieťaťom, a zároveň úplné rodiny s viac ako troma deťmi. V preklade to znamená, že biedu u nás trú najmä veľké rodiny, ktoré by značná časť súčasnej koalície rada videla ako spoločenský ideál.

A potom sú tu matky samoživiteľky.

Chudoba pritom nie je žiadna archaická selanka, čo netratí cti, ale závažný rizikový faktor, ktorý stojí na začiatku len ťažko zastaviteľnej špirály smerom nadol.