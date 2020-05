V Somálsku sa v čase koronavírusu rozmáha ženská obriezka

Dievčatá nechodia do školy, obrezávači im klopú na dvere.

19. máj 2020 o 12:09 ČTK

MOGADIŠO. Obmedzenie pohybu v Somálsku kvôli šíreniu koronavírusu viedlo k výraznému nárastu ženských obriezok, informuje organizácia Thomson Reuters Foundation.

Obrezávači chodia od domu k domu a ponúkajú vykonanie zákroku u dievčat, ktoré sú pre pandémiu zatvorené doma.

"V posledných týždňoch sme boli svedkami značného nárastu," povedala Sadia Allinová, ktorá vedie misiu organizácie Plan International v Somálsku.

Allinová upresnila, že zdravotné sestry po celej krajine hlásili zvýšený záujem zo strany rodičov, ktorí od nich žiadali vykonanie obriezky u dcér, ktoré teraz nemusia chodiť do školy. Obmedzenie pohybu podľa nej tiež komplikuje snahy o osvetu v komunitách.

Najextrémnejší prejav násilia

Ženská obriezka, s ktorou žije celosvetovo asi 200 miliónov žien, spočíva v čiastočnom či úplnom odstránení vonkajších genitálií.

V Somálsku sa navyše vykonáva aj takzvaná infibulácia, čo je uzatvorenie pošvového vchodu zošitím.

Allinová, ktorá sama zákrok podstúpila, považuje ženskú obriezku za najextrémnejší prejav násilia páchaného na dievčatách a ženách.

"Je to celoživotné mučenie, bolesť zmizne, až keď ide žena do hrobu. Ovplyvňuje to vzdelanie, ambície a ďalšie veci."

Spomalenie ekonomiky podľa nej vedie k tomu, že sa ľudia, ktorí obriezku vykonávajú, snažia svoje služby častejšie vnucovať.

Obrezávači prišli aj k jej domu: "Klopali na dvere aj u nás a pýtali sa, či sú vnútri mladé dievčatá, ktorým by obriezku mohli urobiť. Bola som v šoku."

Aj napriek snahám vykynožiť túto násilnú praktiku ju v Somálsku podstúpilo 98 percent žien vo veku 15 až 49 rokov, čo je najviac na svete.

Organizácia Plan International sa obáva, že súčasná kríza by mohla doterajšie snahy o zastavenie ženskej obriezky znehodnotiť.

Nárast obriezky súvisí tiež s ramadánom

Populačný fond OSN (UNFPA) tvrdí, že nárast obriezky súvisí tiež s ramadánom, pretože zákrok sa vykonáva obvykle práve v tomto mesiaci. UNFPA odhaduje, že v tomto roku v Somálsku podstúpi obriezku 290-tisíc dievčat.

Podľa dostupných dát sa mnohé somálske rodiny v súčasnosti uchyľujú aspoň k menej ťažkej forme zákroku.

Vo vekovej skupine 15 až 19 rokov podstúpilo zošitie vulvy 46 percent dievčat, v generácii ich matiek je to pritom viac než 80 percent.

Predstaviteľ UNFPA v Somálsku Anders Thomsen tiež pripomenul, že nádej dáva fakt, že v susednom Sudáne už ženskú obriezku postavili mimo zákon.