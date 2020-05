Keď nemôžete ísť vy do Prahy, príde Praha k vám

Niektoré výstavy sú online, iné si môžete naplánovať.

16. máj 2020 o 6:00 Maroš Puček

Navštíviť ikonickú metropolu Českej republiky zatiaľ môžete aspoň online. Tu je niekoľko atrakcií, ktoré zaujmú všetky generácie a ktoré si môžete dať aj do cestovateľského plánu po skončení koronakrízy.

Národné múzeum

Jedna z najvýznamnejších budov v meste, historická budova Národného múzea, ktorá sa nachádza v hornej časti Václavského námestia, bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1962.

Koncom minulého roka sa skončila jej niekoľkoročná rekonštrukcia, ktorá rešpektovala pôvodné plány architekta Jozefa Schulza z roku 1884.

Interiér Národného múzea (zdroj: Maroš Puček)

Návštevníci tu uvidia zrekonštruované motívy, ako sú zdobené sklenené stropy, zlátenie a množstvo ďalších prvkov, ktoré architekt v 19. storočí starostlivo naprojektoval a ktoré boli v priebehu rokov zničené.

V budove sa aktuálne nachádza niekoľko výstav. Prístupný je aj Panteón a vystúpiť môžete aj do hlavnej kupoly budovy, ktorá bola minulý rok vôbec prvýkrát sprístupnená verejnosti.

Z tohto priestoru sa vám naskytne výhľad na celé mesto, stačí si len vybrať to správne okno. Do kupoly sa zmestí zhruba 70 ľudí, má sklenenú podlahu, ale pre prípad, že by ste sa báli chodiť po skle, je tu natiahnutý aj koberec.

Ďalšou zaujímavosťou v múzeu je chodba, ktorá spája historickú budovu múzea s novou budovou múzea, bývalou budovou Federálneho zhromaždenia.