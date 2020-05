Adele radikálne schudla. Svet rieši, či je dôvod oslavovať ju za to

Je v poriadku chváliť ľudí za stratu hmotnosti?

12. máj 2020 o 14:29 Michaela Žureková

"Speváčka šokuje tým, ako neuveriteľne schudla. Prečo vyzerá inak, keď zhodila kilá? Adele schudla, ako to dokázala?"

Titulky bulvárnych a lifestylových zahraničných magazínov sa v posledných dňoch niesli v podobnom duchu. Pre tridsaťdvaročnú speváčku bola od počiatkov jej kariéry typická skôr moletnejšia postava a hoci po narodení syna pred niekoľkými rokmi schudla, stále sa hrdo prezentovala ako plus size.

Na svoje narodeniny začiatkom mája však na Instagrame zverejnila fotografiu, na ktorej je viditeľne o desiatky kíl ľahšia. Tisícky ľudí vrátane jej fanúšikov aj známych celebrít Adele posielali komplimenty, druhá skupina ľudí však upozornila na to, že oslavovať nové speváčkino telo nemusí byť celkom namieste.

Aj plus size cíti hrdosť

"Naša spoločnosť si spája chudnutie so zdravím, no byť štíhly nerovná sa automaticky aj byť zdravý," napísala v roku 2018 pre Elite Daily plus size modelka a influencerka Minerva Siegelová.

Ľudia propagujúci hnutie body positivity, ale aj mnohí z tých, ktorí sa trápili s poruchami príjmu potravy, už dlhé roky polemizujú o tom, či pochvala za stratené kilá nie je pre psychiku skôr škodlivá.

Keďže Siegelová si podobnými skúsenosťami sama prešla, myslí si, že gratulovať niekomu k tomu, že schudol, sa nám môže zdať neškodné, no opak môže byť pravdou. "Nikdy neviete, čím si daný človek prechádza. Zmena liekov, výkyvy nálad a aj rôzne ochorenia môžu byť dôvodom, prečo ľudia chudnú," vraví Siegelová.

Sústrediť sa na stratu kíl viac než na zdravie a šťastie daného človeka môže podľa nej posilniť fóbiu z tučnoty a nezdravú fixáciu na svoje telesné rozmery.