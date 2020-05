Hromadíte veci v šatníku? Poradíme, ako urobiť jeho očistu

Psychologička hovorí, že šatníky odrážajú naše vnútro.

2. máj 2020 o 5:22 Martina Štérová

Jennifer Baumgartnerová, psychologička a autorka knihy Ste to, čo nosíte, tvrdí, že naše šatníky sú odrazom nášho vnútra a našej osobnosti. Za vecami, ktoré vlastníme, sa skrýva určitý vzorec správania a otvorené dvere do našich skríň odrážajú, akí skutočne sme.

Niektoré veci nie sú len obyčajným hmotným vlastníctvom. Predstavujú spomienky často založené na silných emóciách. Preto sa mnohí ľudia nedokážu zbaviť starého roztrhaného trička alebo košele, ktoré už možno nenosia, no sú symbolom príjemných chvíľ z minulosti.

Mať doma niekoľko takýchto kúskov vôbec nie je problém. Ten nastáva, keď sa naše správanie zmení na nezastaviteľné hromadenie. Niektorým ľuďom sa môže zdať, že im chaos v skriniach a v miestnostiach vyhovuje, no telo a myseľ sa prirodzene cítia lepšie a menej vystresovane v organizovanom a čistom prostredí.

Upratovanie šatníka je ideálny spôsob, ako sa počas dňa zabaviť a spraviť aj niečo užitočné. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu pri jarnej očiste šatníka.

Detoxikácia šatníka

Pred veľkým upratovaním skríň alebo prípadne celej šatníkovej miestnosti je nutné uvedomiť si, že sa budete musieť rozlúčiť s viacerými kúskami. Aby to však nebola príliš razantná šoková terapia, do ktorej sa vám vôbec nebude chcieť pustiť, choďte na to postupne.

1. Krok po kroku

Niekedy si ani neuvedomujeme, aké veľké sú naše väzby na hmotné veci, často aj na tie najnepotrebnejšie chytače prachu.

Vo všeobecnosti nosíme a používame len 20 % vecí, ktoré vlastníme.

Pri triedení začnite postupne a vopred si premyslite, akým spôsobom sa oblečenia, doplnkov či iných predmetov z domácností zbavíte. Najjednoduchšie, nie však ideálne riešenie, je vyhodenie do odpadkov.

Lepšími alternatívami je darovanie oblečenia charite, prípadne do second hand obchodov, ktoré túto možnosť ponúkajú.

Oblečenie, ktoré je v dobrom stave, môžete ponúknuť známym alebo ho predať. Každý deň vyprázdnite jednu poličku, prípadne jednu skriňu a skrine tak za pár dní dokonale pretriedite bez väčších šokov.