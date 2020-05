Gabriela Marcinková: Je čas zisťovať, kde mám rezervy

Herečka hovorí o svojej práci aj tom, ako zvláda pandémiu.

3. máj 2020 o 6:00 Barbora Rusňáková

Slovenská herečka má skúsenosti z divadla, seriálov aj filmov. Momentálne venuje svoj čas najmä dcére Eme. Hoci je na materskej dovolenke, ani v súčasnej dobe nemá núdzu o zaujímavé pracovné projekty.

Ste mamou dcérky Emy, ktorá bude mať v septembri dva roky. Bolo narodenie dieťaťa veľkou zmenou oproti predchádzajúcemu životu?

Ťažko povedať, či ma to zmenilo. Určite došlo k zmene v náplni mojich dní, trošku to prehádzalo moje priority a zmenilo témy, nad ktorými uvažujem. Ale nemyslím si, že sa dá hovoriť o zmene osobnosti ako takej. Doteraz som sa venovala učeniu o tomto svete. Ako byť lepším človekom, partnerkou aj herečkou. A po narodení dcéry je čas zisťovať, kde mám ešte rezervy.

Váš manžel Martin je tiež umelec, spevák a hudobník zo skupiny Heľenine oči. Ste si z umeleckého hľadiska vzájomne najväčšími podporovateľmi a kritikmi?

Jednoznačne. Jedno aj druhé. Ale žiaden z nás neberie názor toho druhého ako jediné kritérium. Predsa len máme na hudbu aj na herectvo trochu odlišný vkus, a tak napriek tomu, že názory toho druhého sú pre nás veľmi dôležité, obaja máme vlastnú hlavu a riadime sa najmä ňou.

Ako vyzerá vaše umelecké manželstvo?

Asi ako každé iné šťastné manželstvo. Len sa nemôžeme spoliehať na nejaký konštantný režim. Niekedy sme celé dni doma všetci traja a niekedy sa pri Emke vyslovene striedame.

Jeden sa vráti z práce a ten druhý sa ide venovať svojej práci. Niekedy tieto pracovné obdobia trvajú príliš dlho, niekedy máme zase krásne dlhé voľné obdobie. Toto je možno najvýraznejší rozdiel oproti ostatným párom.

O pracovné ponuky nemáte núdzu. Mohli sme vás vidieť vo filme Sviňa, v seriáloch Milenky, Delukse a momentálne v seriáli Pán profesor. Ako sa vám darí skĺbiť rodinný život s tým pracovným?

Zatiaľ veľmi dobre. Predtým, ako sme mali Emku, to bolo, samozrejme, jednoduchšie.

Martin so mnou niekedy mohol chodiť na nakrúcania, keď som točila alebo hrala ďalej od domova. Teraz už musíme brať ohľad na dcéru.

Neviem si zatiaľ predstaviť pracovať v divadle a nebyť večer doma. Ale na filmoch a seriáloch sa dá pracovať v relatívnej pohode. Pri niektorých projektoch bola Emka dokonca blízko pri mne. Neskôr už ostávala doma s manželom.

No snažím sa dávať pozor na to, aby sa toho nenakopilo veľa. Som v podstate ešte stále na materskej a odbehnutie do práce je pre mňa len príjemným oddychom od domácich povinností.

Pamätáte sa, kedy vo vás vznikla nefalšovaná láska k hereckému umeniu?

Nie presne. Ale pamätám si na chvíle, keď som sa na základnej škole počas povinného divadelného predstavenia pohoršovala nad spolužiakmi, ktorí vyrušovali a ja som nič nepočula.