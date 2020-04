Snívame ako vojnoví zajatci. Ako mení pandémia naše sny?

Máme viac stresu aj viac času v posteli.

30. apr 2020 o 14:30 Soňa Jánošová

Svetová pandémia nového koronavírusu sa prejavuje vo všetkých oblastiach praktického života, v ekonomike aj v partnerských a rodinných vzťahoch. Zmeny, ktorým čelíme, sa odrážajú aj na našom duševnom zdraví a vkrádajú sa aj do našich snov.

„Ešte pred prepuknutím pandémie sa mi snívalo o Číňanoch zavretých v bunkroch. Napila som sa ich krvi, ale hneď som ju vypľula, lebo bola nakazená,“opisuje pre SME svoj výrazný sen Marika. Keď si neskôr na tento snový výjav spomenula, zaskočila ju jeho intenzita.

Mnoho ľudí si všíma, že sa im počas uplynulých týždňov sníva častejšie, ich sny sú živšie a nezriedka sugestívnejšie. Zaznamenal to aj analytický nástroj Google Trends, ktorý umožňuje sledovať frekvenciu vyhľadávania konkrétneho výrazu.

Dopyt po odpovedi na „prečo mám čudné sny“ celosvetovo stúpa práve od prepuknutia epidémie. Téme sa venujú aj významné zahraničné médiá vrátane The New York Times či Vox.

Sú naše sny naozaj iné a súvisia s pandémiou?

Ako sa vyrovnať so stresom

„V začiatkoch epidémie som mala sériu veľmi živých znepokojivých snov, ktoré by som označila za nočné mory. Objavovali sa v nich moji príbuzní, partner, domy a byty, v ktorých v skutočnosti nežijeme,“ vraví štyridsaťročná Anita.

„Každé ráno som otvárala oči s pocitom, že som vyčerpaná a že so mnou niečo nie je v poriadku. Keď sa táto situácia opakovala, začala som hľadať vysvetlenia,“ uvádza.

Pomohlo jej, keď zistila, že znepokojivé sny sú aj obranným mechanizmom a spôsobom, ako sa vyrovnať s náročnými situáciami.

Jej zistenie podporuje psychologička Silvia Poláčková, ktorá vo svojej praxi pracuje aj s obsahom snov.

„Z psychoanalytického hľadiska môžu mať sny s negatívnym nábojom svoju evolučnú funkciu v tom, že nás na nevedomej úrovni pripravujú na zvládnutie náročnej životnej situácie. Toto zvládnutie nemusí znamenať len to, že danú situáciu vyriešime. Môže to znamenať aj schopnosť vyrovnať sa so situáciou, ktorá nemusí mať len dobrý výsledok,“ vraví Poláčková a ako príklad uvádza blížiacu sa smrť blízkych ľudí.