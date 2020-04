Zázraky z maternice: Matky môžu v srdci nosiť drobné časti svojich detí

Zaujímavosti, ktoré ste asi netušili.

29. apr 2020 o 10:34 Soňa Jánošová

Vývoj dieťaťa v matkinom tele je z mnohých pohľadov neuveriteľný. Z jedinej bunky vznikajú miliardy iných, ktoré presne vedia, kam majú putovať a čo majú robiť.

Hoci sa celý proces odohráva skryto, embryológia a genetika odhaľujú čoraz viac zaujímavých detailov z obdobia pred narodením. Mnohé z týchto faktov sú prinajmenšom prekvapivé.

Ukazuje sa napríklad, že deti sa môžu s matkou podeliť o časť svojej DNA a niektoré časti nášho tela majú svojráznu históriu.

Bunky dieťaťa môžu prejsť do matkinho srdca

Ženy často vravia, že ich materstvo zmenilo. Kým hovoria najmä o psychologických zmenách, matky si možno neuvedomujú, že sa čiastočne zmenili aj fyziologicky.

Počas tehotenstva sa totiž do tela matky môžu dostať bunky ich potomkov s unikátnou DNA.

Vedci to zistili vďaka výskumu japonského držiteľa Nobelovej ceny Osamu Šimomura. Ten urobil dôležitý výskum zeleného fluorescenčného proteínu, ktorý obsahujú žiarivé medúzy Aequorea victoria.

Práve vďaka tomuto proteínu vedci vytvorili napríklad aj zelené samce myší, ktoré nechali páriť sa s obyčajnými bielymi samicami. Keď výskumníci biele samičky usmrtili, objavili v ich srdciach žiarivé bunky. Tie mohli pochádzať len zo zárodkov mláďat v maternici, ktorých DNA bolo zložené aj z fluorescenčného proteínu otcov.

To, že kmeňové bunky embrya putujú cez krvný obeh do srdca či do mozgu matky, naznačujú aj menšie výskumy s ľudskými orgánmi. Španielski vedci už napríklad našli bunky s DNA detí u žien, ktoré prekonali masívny infarkt.

Ak vám teda vaša matka povie, že vás nosí v srdci, môže to byť väčšia pravda, ako si myslíte.