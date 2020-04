Nepáčia sa im, hanbia sa a nestarajú sa o ne. Väčšina žien je nespokojná s prsiami

Rozsiahla štúdia prináša prekvapenia.

27. apr 2020 o 11:38 Soňa Jánošová

Väčšina žien je nespokojná so svojím poprsím a je to vážnejší problém, ako by sa dalo predpokladať. Rozsiahly medzinárodný prieskum ukázal, že nespokojnosť s vlastným telom vedie k podceňovaniu starostlivosti o zdravie žien, preventívnych vyšetrení a návštev lekárov.

V roku 2018 vykonal sociálny psychológ Viren Swami menší prieskum zameraný na dôsledky spokojnosti so svojím vzhľadom. Naznačil, že britské ženy, ktoré sú nespokojné s obrazom vlastného tela, predovšetkým s veľkosťou poprsia, vyhľadávajú lekársku starostlivosť menej a neskôr.

Na základe týchto zistení sa Swami rozhodol prieskum zopakovať na medzinárodnej úrovni a zistiť, či tento model platí aj v iných krajinách.

Výsledky skúmania, ktoré zahŕňalo 18 000 žien zo 40 krajín sveta publikoval tím vedcov v marcovom vydaní odborného časopisu Body Image.

Ženy sú väčšinou nespokojné

Hoci prieskum obsahoval dáta zo všetkých kontinentov, a to rôznorodých vrátane USA, Indie, Egypta, Japonska, Iránu, Brazílie, Rakúska, Maďarska či Kostariky, dospeel k viacerým spoločným záverom.

Prvým je, že len necelých tridsať percent (29,3 percenta) žien je spokojných s veľkosťou svojich prsníkov. Takmer štvrtina žien (23,2 percenta) by si priala mať prsia menšie, ako má, a takmer polovica (47,5 percent) by privítala väčšie prsia. Prevláda teda nespokojnosť, ku ktorej sa v prieskume hlásilo vyše 70 percent žien.