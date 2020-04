Stačilo pár mesiacov a zničila to, o čo sa feministky usilovali roky

Schlaflyová bola predchodkyňa Trumpa.

22. apr 2020 o 9:08 Soňa Jánošová

„Bolo to obrovské víťazstvo. Samozrejme sme usúdili, že Boh je na našej strane,“ spomínala na svoj najväčší životný úspech. Tak, ako po celý svoj život, aj v máji 2016, keď vystupovala vo videoreportáži Retro Report pre The New York Times, bola Phyllis Schlaflyová elegantná, upravená, usmiata a vybavená nepriestrelnými argumentmi.

Do dejín vstúpila ako žena, podľa ktorej Margaret Atwood vytvorila postavu Sereny Joyovej, ideologickej matky Gileadu z dystopického románu Príbeh služobníčky, no najmä ako cieľavedomá a húževnatá aktivistka.

V sedemdesiatych rokoch sa jej v priebehu pár mesiacov podarilo zmariť úsilie, ktoré americké bojovníčky za ženské práva vynakladali celé desaťročia. Dodatok ústavy o rovnakých právach mužov a žien nie je v Amerike schválený dodnes.

„Obhajujem skutočné práva žien“

Prijatie dodatku do americkej ústavy je komplikovaná záležitosť a feministky sa oň pokúšali už od roku 1923. Začiatkom sedemdesiatych rokov sa zdalo, že mu už nič nestojí v ceste.

O tom, že dodatok o zákaze diskriminácie známy pod skratkou ERA (Equal Rights Amendment) je správna vec, panovala zhoda medzi republikánmi aj demokratmi.

Získal dvojtretinovú väčšinu v Snemovni reprezentantov aj v Senáte, hlasoval zaň kongres a prezident Nixon ho okamžite podpísal. Aby definitívne vstúpil do platnosti, stačilo už len to, aby ho ratifikovali parlamenty aspoň troch štvrtín zo všetkých amerických štátov, teda minimálne 38 z nich.

V roku 1972 to v krátkom čase urobilo tridsať štátov a nikto nepochyboval o tom, že sa to onedlho podarí aj vo zvyšných ôsmich. Vtedy sa však na scéne zjavila 48-ročná matka šiestich detí Phyllis Schlaflyová.

„Obhajujem skutočné práva žien. Žena by mala mať právo byť doma ako manželka a matka,“ nechala sa počuť, keď sebavedomo vystupovala v médiách. Vo svojich bezchybných prejavoch tvrdila, že prijatím dodatku o zákaze diskriminácie by naopak ženy, najmä tie v domácnosti, prišli o svoje privilegované postavenie.