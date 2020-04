Maroš Molnár: Ak budete jesť hlúposti, môže to vo vás vyvolať depresiu

Tréner radí, ako sa udržiavať vo forme.

18. apr 2020 o 6:00 Martina Štérová

Aktuálna situácia na Slovensku nás vtiahla do príbytkov. Život sa zmenil zo dňa na deň. Práve ľudia zo športového života, ktorí sú pandémiou zasiahnutí aj profesijne, sa rozhodli pomôcť nám všetkým a rozptýliť našu myseľ.

Kondičný tréner Maroš Molnár známy aj zo šou Extrémne premeny nám opísal to, ako ho ovplyvnila aktuálna situácia, ale radí aj ako byť fit a neklesať na duchu.

Čo sa u vás zmenilo vzhľadom na aktuálnu situáciu?

Celý život sa otočil o 180 stupňov. Fitnescentrum sme museli zatvoriť a klientom sme začali posielať online tréningy. Takéto opatrenia sme museli zaviesť aj vrcholovým športovcom, s ktorými spolupracujem. Ich príprava musí pokračovať.

Súvisiaci článok Ako spoznať dobrého osobného trénera? Čítajte

Pre klientov, ktorí nie sú vrcholovými športovcami, sme sa rozhodli spoločne s manželkou pripravovať video tréningy.

Neskôr sme si uvedomili, že takto môžeme pomôcť aj ľuďom na Slovensku, a preto sme začali video tréningy „Božská makačka“ v spolupráci so slovenskou značkou minerálnych vôd zverejňovať na mojich sociálnych sieťach. Rozhodli sme sa tak najmä preto, aby nikto nezlenivel, vyburcoval v sebe endorfíny a aby všetci ostali motivovaní.

Ako teda nezlenivieť?

Treba si vypracovať program dňa, režim. Vstať, ak máte možnosť, pracovať z domu, potom si pripraviť jedlo, zacvičiť si, stráviť čas s rodinou, siahnuť po dobrej knihe, naučiť sa niečo nové, po čom ste možno dlho túžili, stráviť čas v prírode. Udržiavať si však treba aj myseľ.

Ako cvičiť doma?

Je to masaker. Pre obyčajných ľudí to je podľa mňa niečo nové, na čo nie je mnoho z nich zvyknutých. Treba na to sebazaprenie a odhodlanie. Až teraz väčšina ľudí ukáže, či vie vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.