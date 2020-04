Ako nakupovať jedlo, jesť zdravo a čo s toľkou múkou? Radí slovenská šéfkuchárka

Odporúčania Zuzany Sisákovej.

14. apr 2020 o 16:34 Michaela Žureková

"Ak má človek k vareniu vzťah, tak je teraz možno tá pravá chvíľa, aby v kuchyni experimentoval aj s náročnejšími prípravami jedál," hovorí slovenská šéfkuchárka ZUZANA SISÁKOVÁ z oceňovanej popradskej reštaurácie Víno & Tapas.

V rozhovore s ňou sa dočítajte aj to,

ako efektívne využiť využiť nadmerné množstvo múky

kde nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu

ako variť sezónne a ktoré suroviny by doma nemali chýbať

ako si urobiť nákupný zoznam na dlhšie obdobie ako profesionáli

+ jednoduchý recept na chutný domáci chlieb

Pandémia koronavírusu v mnohých ľuďoch vyvolala paniku a donútila ich vykupovať rôzne trvanlivé suroviny v obchodoch, ako múku, ryžu či droždie. Čo si o tom myslíte?

Je to pochopiteľné. Najmä staršia generácia, ako moji starí a prastarí rodičia, mali vždy zásoby trvanlivých potravín „na horšie časy“. Dnes to už nie zvykom, ale všetci sme sa ocitli v novej situácii, s ktorou nikto nepočítal.

Ľudia zrejme prepadli zbytočnej panike, lebo ako sa zdá, tovaru je dostatok a aj zásobovanie je v poriadku.

Na jednej strane je dobré z hygienického hľadiska myslieť na to, že by sme nemali chodiť do obchodu často len po dve či tri veci, radšej by sme si mali urobiť základ na dlhšiu dobu, a potom z neho čerpať. No malo by to byť v primeranej miere, nevykúpiť hneď celý regál múky, ale myslieť aj na ostatných.

Zuzana Sisáková (46) Pochádza z Popradu, v súčasnosti pracuje ako šéfkuchárka v oceňovanej reštaurácii Víno & Tapas. Orientuje sa na zážitkovú gastronómiu. Od roku 2016 sa pravidelne umiestňuje v Top dvadsiatke šéfkuchárov a šéfkucháriek Slovenska podľa magazínu TREND. Je spoluautorkou a hostiteľkou projektu LadyChef, v rámci ktorého na Slovensko pozýva svetovo uznávané šéfkuchárky.

Ak už majú ľudia doma spomenuté trvanlivé suroviny, čo odporúčate, aby si z nich uvarili?

Dala by som dôraz na kreativitu a pestrosť.

Ak si niekto do zásoby kúpil kvantá ryže, môže ju pripravovať nielen na rozličné spôsoby, ale aj ako rôzne chody: od hlavného jedla cez prílohu až po dezert.

Viem si predstaviť hlavné jedlá, ako napríklad rizotá, španielsku paellu, či nám známu koložvársku kapustu. Podobný princíp platí aj pri zemiakoch či cestovinách.

Čo s toľkou múkou, ktorú si ľudia nahromadili v špajzách?

Mnohí ľudia začali piecť chlieb. Skúšajú doma kváskovanie alebo pečenie rôzneho pečiva. Dobré je to aj preto, že práve nebalené pečivo v potravinách môže byť rizikom.

Múka sa dá, samozrejme, použiť aj na domáce cestoviny, na koláče, bábovky a múčniky.